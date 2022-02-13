Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 лютого: кому удача сама припливе в руки

Гороскоп на середину лютого попереджає, що період буде напруженим і складним. Можливі ситуації, коли ви втратите довіру до близької людини або будуть серйозні розбіжності з тими, з ким взаєморозуміння завжди було на висоті.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 14 по 20 лютого. Про це інформує Lundaу.

Найближчий тиждень виявиться особливо вдалим для тих, хто не буде сидіти склавши руки та чекати біля моря погоди. Настає сприятливий період для позбавлення від шкідливих звичок і придбання здорових.

Корисний дар комунікабельності допоможе вам вирішити найскладніші завдання і знайти розуміння з тими, з ким очікуються серйозні розбіжності.

Овен

У понеділок і вівторок в Овнів можуть здійснитися найзаповітніші бажання. І це станеться абсолютно несподівано. В середині тижня надійде кілька пропозицій з хорошими фінансовими перспективами.

Візьміть паузу і розгляньте ці пропозиції дуже серйозно. А на вихідних зірки пророкують плідний і веселий відпочинок.

Телець

Перші дні тижня Телець буде "не в формі", а це призведе до сумнівів буквально у всьому. У середу і четвер ситуація почне поліпшуватися. Удача почне посміхатися у всіх сферах життя, і є шанс отримати зізнання в любові.

На вихідних можна здійснювати подорожі, робити дорогі покупки або вкладати гроші у вигідний проєкт.

Близнюки

В кінці зими вам варто прислухатися до порад найближчих друзів - вони виявляться дуже корисними. Вам потрібно вміти відрізнити щирість від тонкої маніпуляції.

З середи просто живіть, працюйте і не займайтеся самоаналізом. А на вихідних вам у всьому буде супроводжувати удача і гарний настрій.

Рак

На початку тижня можливі конфлікти на роботі й Раки самі будуть до них розташовані. Але безкомпромісність може тільки нашкодити, врахуйте це.

З середи по п'ятницю вам потрібно виділити більше часу на спілкування з новими людьми - це буде дуже корисно в майбутньому.

В кінці тижня прислухайтеся до інтуїції - вас будуть долати сумніви, але правильний вихід ви знайдете самі.

Лев

Середина лютого наділить вас кипучою енергією і рішучістю. Використовуйте ці якості для розвитку власного бізнесу, в ділових переговорах або для підвищення в кар'єрі.

З середи по п'ятницю не тисніть на своїх колег. На вихідних заплануйте зустріч з друзями, відмінна бесіда врятує вас від стресу.

Діва

У вас вийде завершити розпочате і зміцнити відносини з потрібними людьми. З понеділка пошукайте актуальну мету і приступайте до її реалізації. З середи успіх прийде до активних, а особисте життя увійде в стан стабільності.

В кінці тижня вам варто відмовитися від великого скупчення людей і від активного спілкування з іншими людьми, побудьте на самоті.

Терези

У понеділок і вівторок постарайтеся не приймати важливі рішення. Можуть бути непередбачені ситуації, які сильно завадять планам.

В особистому житті можлива криза. Будьте терпимішими, наступного тижня все налагодиться. А вихідні цього тижня обіцяють цікаві моменти.

Скорпіон

Початок тижня пройде в різних клопотах. Але до середи градус проблем почне підвищуватися, варто бути обережніше. На 18 число не плануйте ніяких серйозних справ і простіше ставтеся до життя.

На вихідних всі ці неприємності принесуть поганий настрій і Скорпіонів поглинуть похмурі думки про минуле.

Стрілець

У перші дні тижня можливі приємні несподіванки в професійній сфері та любові. У вас з'явиться багато кипучої енергії - використовуйте її з розумом.

З середи по п'ятницю доведеться проявити креатив у виконанні звичайних справ, а на вихідних можлива сварка з близькими.

Козоріг

У першій половині тижня проявіть терпимість до партнера і не з'ясовуйте з ним стосунки. В середині тижня відносини з близькими нормалізуються, а спілкування з друзями буде радісним.

Самотні Козероги отримають знаки уваги від людини, яка викликає симпатію. У суботу та неділю буде багато клопоту по дому.

Водолій

Початок тижня стане ефективним і очікується підвищення позитиву в поглядах на життя. З середи можуть бути складності в спілкуванні з партнером. Постарайтеся уникати конфліктів.

Наприкінці тижня зверніть увагу на інших людей. Активне спілкування подарує вам багато позитивних моментів.

Риби

У понеділок або вівторок чекайте грошей. Вам можуть збільшити зарплату, прийде несподіваний прибуток або повернуть борг. Частина цих грошей можете витратити на великі покупки.

З середи по п'ятницю від вас буде потрібно більше такту в спілкуванні. Вихідні проведіть в тиші з близькою людиною, оскільки можуть бути серйозні конфлікти.