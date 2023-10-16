Гороскоп на неделю по картам Таро: каким знакам Зодиака феерически повезет

Гороскоп по картам Таро на неделю, с 16 по 22 октября, сулит представителям некоторых знаков Зодиака большую удачу. Кому-то повезет, а кого-то ждут проблемы и непростые ситуации.

Что ждет каждый знак Зодиака, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на slovofraza.com .

Овен

Вам придется держать себя в руках, трудностей будет немало. Вам нужно принять правильное решение. Если у вас все получится, то новый жизненный этап будет позитивным.

Не забудьте отдохнуть, после напряженных дней вам понадобится время для релакса. Однако к концу недели вам все равно придется вернуться в рабочий ритм и снова заниматься важными делами.

Телец

Вы сможете найти в себе уверенность, верьте своей интуиции. Не бойтесь чего-то нового, но не торопите события. Импульсивные поступки могут вам навредить.

Не верьте слухам и гоните прочь все страхи. Вам стоит полагаться лишь на факты и собственные мысли, чужое мнение может оказаться неправильным. У вас все получится, не сомневайтесь в этом.

Близнецы

Вам стоит быть максимально осторожными. Не позволяйте окружающим сбить вас с пути. Настройтесь на то, что вам нужно перепрыгнуть все барьеры и решительно двигаться вперед, не оглядываясь назад.

Вы сможете обрести счастье, если научитесь принимать мудрые решения. Успех уже где-то рядом, совсем скоро вы получите достойную награду за все свои труды и старания.

Рак

Вам стоит принять ситуацию и плыть по течению, не пытайтесь что-то менять. Станьте наблюдателем и не вмешивайтесь в те дела, которые вас не касаются. В это время лучше заняться своими целями, проанализируйте недавние поступки.

Будьте честными и непредвзятыми. Вы сможете победить и обойти всех конкурентов. Однако нарушать правила не стоит, не играйте с огнем.

Лев

Вам стоит пересмотреть свое окружение. Постарайтесь не общаться с теми, кто излучает негатив, рядом с вами должны быть люди, которые верят в ваш успех. Только так вы сможете раскрыть свой потенциал.

В конце недели вам придется быстро решать, как действовать дальше. Не стоит медлить, верьте в то, что все получится. Мысли должны быть исключительно позитивными.

Дева

У вас будет очень ответственная неделя. Не стоит решаться на новые свершения, если вы продумали каждый шаг. Начните все планировать, оцените все риски и заранее решите, как будете решать проблемы.

Вам нужно правильно расставить приоритеты. Развивайте в себе новые навыки, это поможет вам достичь успеха. Найдите того, кто даст совет.

Весы

Перед вами откроются интересные перспективы. Однако сначала будет нужно закончить все старые дела и решить проблемы, которые требуют ответственного выбора. Рисковать вам точно не стоит.

Вы получите то, о чем мечтали. Все разногласия сойдут на "нет", вы сможете с уверенностью смотреть в завтрашний день. Действуйте, но не соглашайтесь на авантюры.

Скорпион

Вам придется преодолевать препятствия, появятся проблемы. Однако в финале вы окажетесь победителем. Не торопитесь и постарайтесь найти баланс.

Пересмотрите свои планы, что-то придется перенести, от чего-то нужно отказаться. Перемены пойдут вам на пользу. Не отвлекайтесь на пустяки и продолжайте свой путь.

Стрелец

Вы узнаете чью-то тайну, все тайное станет явным. Однако не торопитесь с выводами, изучите ситуацию более детально. Все может оказаться не так однозначно, как вам покажется на первый взгляд.

Прислушайтесь к своей интуиции, она убережет вас от фатальной ошибки. Не отказывайтесь от активного ритма жизни. Если вы будете заботиться о себе, то все будет хорошо.

Козерог

Назревают финансовые трудности. Однако вам не стоит поддаваться панике, у вас получится справиться со всеми проблемами. Держите эмоции под контролем и не сомневайтесь в своих силах.

Начинайте новые проекты и не бойтесь воплощать в жизнь свои идеи. Не упускайте возможности и не забывайте об отдыхе. Свободное время лучше провести на свежем воздухе.

Водолей

Вас ждет позитивная неделя, сбудется ваша мечта. Никаких проблем или препятствий не предвещается. Все будет так, как вы хотите.

Раскройте свои таланты и решитесь попрощаться с прошлым. Откажитесь от всего, что тянет вас на дно. Освободите место для позитива.

Рыбы

Вам не стоит сомневаться в своих силах. Будьте ответственными и не упускайте возможности, которых будет немало. Некоторые перемены могут вас ошарашить, но бояться не стоит.

Сохраняйте спокойствие и наблюдайте за тем, как все плохое уходит из вашей жизни. Стройте новые планы и ставьте перед собой цели. Вас ждет успех, не сомневайтесь в этом.