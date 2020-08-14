Гороскоп Таро на вересень: перший місяць осені готує нам бонуси і зміни

Гороскоп Таро на вересень 2020 обіцяє нам нові шанси, романтичні пригоди, зустрічі з друзями та грошові бонуси. Але застережень карти Таро дають також чимало. Труднощі можуть виникнути у стосунках з рідними і зі здоров'ям.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла, які карти будуть керувати сферами духовного і матеріального у перший місяць осені.

Карта місяця - "Імператриця"

Вересень порадує новими можливостями, хорошими стосунками з близькими, любовними пригодами. Родина і близькі люди підтримають, дадуть вірну і мудру пораду.

Готуйтеся отримати результати від тих зусиль, які раніше вклали у справи. Те, що робили чесно, самовіддано дасть результат.

Прибуток, приємний грошовий бонус, подарунки долі.

Виповниться заповітне бажання.

Кохання - карта "Лицар пентаклів"

Новизна у стосунках, почуття і шанси зближення, які з'являться там, де Ви цього навіть не очікуєте. Флірт, теплота.

Сім'я - карта "2 жезлів"

Нейтральний прогноз. Місяць принесе завершення справ, які були розпочаті раніше. Відносини рівні, приємні.

Стосунки з рідними - карта "Закохані"

У відносинах з рідними очікуйте масу порад, а іноді навіть і критики особисто на свою адресу. Не йдіть на конфлікти з близькими людьми, прийміть критику в свою адресу.

Дружба - карта "2 пентаклів"

Карта обіцяє приємне проведення часу, зустрічі, позитив.

Робота і кар'єра - карта "2 чаш"

Вересень стане плідним у роботі місяцем, принесе нові перспективні контакти і співробітництва. Налагодяться стосунки з керівництвом і колективом.

Гроші - карта "Сила"

Місяць порадує приємними надходженнями і грошовим бонусом. Давно хотіли щось купити - відмінний час це зробити.

Здоров'я - карта "Справедливість"

З увагою ставтеся до свого здоров'я і самопочуття. Уникайте переохолодження, стресу, неприємних розмов. Відчуваєте тривожні симптоми - не затягуйте з візитом до лікаря.

Раніше в гороскопі Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку ми писали, кого чекає нова любов, а кого - крах стосунків.