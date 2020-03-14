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Гороскоп на сьогодні: Тельці захочуть безумств, а Скорпіони будуть злитися

STYLERЖиття    14.03.2020 - 05:50
Гороскоп на сьогодні: Тельці захочуть безумств, а Скорпіони будуть злитися
Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку сьогодні пощастить

Гороскоп на березень свідчить про те, що більшість представників зодіакального сузір'я переживе важкий місяць. У багатьох будуть валитися плани, проблеми будуть накопичуватися, а відносини з близькими будуть напруженими. Однак перший весняний місяць стане періодом важливих змін і доленосних зустрічей.

Астрологи розповіли, що чекає представників всіх знаків Зодіаку у суботу, 14 березня.

Овен. Сьогодні на вас обрушаться з критикою, але це не повинно вас засмучувати та лякати, оскільки зауваження підуть тільки на благо.

Телець. Вам захочеться зробити щось божевільне та астрологи радять у компанію взяти свого партнера і відірватися по повній!

Близнюки. Будьте уважні при покупках. Якщо відчуваєте невпевненість – перенесіть витрату своїх грошей на інший день.

Рак. Сьогодні можливе загострення в особистих відносинах. Поговоріть з партнером, обговоріть всі проблеми відверто і зрозумієте, чи варто рухатися далі.

Лев. Зірки рекомендують уважно поставитися до своїх витрат, через те, що для поповнення бюджету доведеться багато працювати.

Діва. Важливий день для ухвалення доленосного рішення. Дами можуть отримати заповітну пропозицію руки та серця.

Ваги. День для активності та позитиву. Не варто сьогодні себе ні в чому обмежувати, будьте відкриті.

Скорпіон. Сьогодні вам варто стримати свій гнів і не вивалювати агресію на голову оточенню, тому, що це може привести до серйозної сварки.

Стрілець. Сьогодні вам знадобиться ваше вміння домовлятися та йти на компроміси – тільки це обіцяє успіх.

Козоріг. Будьте готові сьогодні імпровізувати, бо доля приготувала якісь неймовірні зміни у ваших планах.

Водолій. Сьогодні вам знадобиться рада і з цим варто звернутися до близьким людям. Вони допоможуть прийняти важливе рішення.

Риби. Сьогодні на вас чекає нагорода за довгу і завзяту боротьбу. Ваші зусилля будуть оцінені гідно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку березень принесе велику фінансовий прибуток.

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