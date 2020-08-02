Гороскоп на сьогодні: кому зірки обіцяють удачу у всьому 2 серпня

Гороскоп на 2 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку віщує не тільки зміни, але і зміцнення старих результатів. Комусь в цей день не доведеться чекати нововведень, день обіцяє бути гармонійним. Комусь доведеться справлятися з труднощами, але все можна буде обернути на свою користь, якщо бути до цього готовим.

2 серпня - ідеальний день для розвитку творчих здібностей і емоційного інтелекту. Помалюйте, потанцюйте, складіть гарну промову для майбутньої презентації або просто потренуйтесь декламувати вірші. Всі зусилля, вкладені у творчість, не будуть зроблені даремно. Про це пише видання "SlovoFraza".

Овен. Тим, у кого є діти, слід пам'ятати, що вони не іграшки і їх не можна ліпити як з пластиліну під свої мірки. Якщо намагатися підлаштувати своє чадо під себе з часом можна взагалі втратити контакт з дорогою людиною.

Телець. Ваші коливання щодо любовних справ можуть істотно вплинути на продуктивність. Якщо не хочете довго роздумувати над ймовірними сценаріями - дійте прямолінійно. Наприклад, питайте, якщо сумніваєтеся. Це допоможе вам об'єктивно оцінювати реальність і не потрапляти в полон ілюзій.

Близнюки. Близнюкам сьогодні життєво важливо знайти кілька хвилин, щоб відключитися від повсякденних справ і відновити запас сил. Зробити це можна, як і ввечері, так і вранці - головне виділити собі достатньо простору і часу.

Рак. Неділя принесе нагороду Ракам, які в останні дні боролися за своє місце під сонцем. Навіть невелика перемога подарує представникам знака спокій. Сімейним Ракам варто очікувати щасливої події або звістки від рідних.

Лев. Цей день піднесе вам сюрприз у вигляді цікавого знайомства або відновлення відносин з людиною, яка вам раніше була небайдужа.

Діва. Неділя - відмінний день, щоб перевести дух і відновити свої ресурси, упорядкувати думки та перевірити актуальність планів на майбутнє.

Ваги. Вам адресована важлива інформація здалеку. Однак включіть внутрішні фільтри: не все почуте виявиться правдою.

Скорпіон. Сьогодні Скорпіонам доведеться трохи зосередитися на роботі. Ви кілька запустили робочий процес, тому постарайтеся все надолужити.

Стрілець. В особистому житті астрологи припускають ніжність і турботу від найдорожчої вам людини, а самотні представники знака можуть зустріти свою любов навіть у соцмережі.

Козеріг. З Козерогами злий жарт може зіграти їх щирість, особливо з тими, хто любить відверто розповідати про свої почуття і занадто відкриватися іншим.

Водолій. Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути наодинці. Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно.

Риби. Тим, у кого є пара, варто постаратися не шукати мінусів у своєї другої половинки, а натомість постаратися зрозуміти мотиви її дії. Так ви зможете зберегти відносини гармонійними та міцними.

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