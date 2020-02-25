Гороскоп на березень: на ці знаки Зодіаку звалиться несподіване багатство

Гороскоп на березень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку казкове фінансове везіння вже з перших днів весни. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яким зірки принесуть у березні грошову удачу, хто ці щасливчики - в матеріалі Styler.

Овни

Овнам в березні 2020 усміхнеться справжня удача. Нові прибуткові починання будуть приречені на успіх. Астролог радить представникам знака звертати увагу на знаки Всесвіту і повністю зануритися в роботу. Ділові якості Овнів допоможе виявити ретроградний рух Меркурія, який виявить ділові якості для підвищення щомісячного прибутку. Павло Глоба рекомендує не лінуватися й уникати необдуманих покупок.

Раки

Для Раків настане сприятливий фінансовий період: премії, підвищення зарплати і успіх буде чекати навіть у тих справах, які раніше здавалися безнадійними. Астролог рекомендує уникати фінансових авантюр, бо вони можуть похитнути матеріальне становище. З 5 по 28 березня - найкращий час для серйозних рішень і дій. Глоба радить звертати увагу на грошові прикмети - вони допоможуть розбагатіти.

Стрільці

Март 2020 обіцяє бути динамічним і прибутковим для Стрільців. Початок весни особливо сприятливо підходить для зміни сфери діяльності, можливе відкриття своєї справи. Пошук додаткового доходу і самореалізації обіцяє бути успішним. Тих Стрільців, які будуть старанно працювати навесні, чекає велика винагорода. Астролог радить бути економними і не пускатися у всі тяжкі на початку весни.