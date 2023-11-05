RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гороскоп до конца года: трем знакам Зодиака суждено купаться в любви и радости

Узнайте, кому повезет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп до конца года сулит представителям трех знаков Зодиака невероятное счастье. Они будут купаться в любви и радости, их жизнь наполнится волшебством.

Кому суждено наслаждаться жизнью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Дева

В последние месяцы вы могли разочароваться во многих людях. Неприятные события подбрасывали вам немало проблем. Но пришло время забыть обо всем этом, как о страшном сне.

До конца года вы сможете понять, что в вашей жизни началась "белая" полоса. Радуйтесь успехам на работе и наслаждайтесь гармонией в отношениях со своей второй половинкой. Если же у вас еще нет любимого человека, то судьба готовит для вас очень неожиданный сюрприз.

Лев

Вселенная могла испытывать вас на прочность. В последнее время не все шло так, как вы хотели. Однако если вы не позволили себе сдаться и упасть на самое дно, то теперь получите от жизни все самое лучшее.

Вероятно, к концу года вы поймете, что готовы к грандиозному рывку. Это может быть новым витком в карьере. Но есть шансы, что в вашей семье грядут перемены, такие как свадьба, пополнение или же просто возрождение чувств, которые начинали угасать.

Стрелец

Вы - главный счастливчик ближайших недель. Вы будете много радоваться и веселиться. А личная жизнь порадует романтикой и страстью. Наслаждайтесь этим периодом и не думайте о чем-то другом.

Закладывайте фундамент в новые отношения или же укрепляйте союз с любимым человеком. Вы сможете забыть о ссорах и недопонимании. Все проблемы останутся в прошлом.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что гороскоп на 2024 год сулит феерическое богатство представителям нескольких знаков Зодиака.

Также стало известно, что Вселенная подкинет шанс на миллион только этим знакам Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп