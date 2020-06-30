Гороскоп на липень по картах Таро: які сюрпризи чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп по картах Таро на липень 2020 розповість про важливі життєві зміни, які приготувала доля всім знакам Зодіаку
Гороскоп на липень 2020 по картах Таро розповість про приємні й не дуже сюрпризи, важливі зміни й унікальні шанси, які приготувала доля всім знакам Зодіаку в найспекотніший місяць літа.
Тарологи дали пораду кожному зі знаків Зодіаку, як провести цей спекотний час з користю для себе, пише ГФ.
Овен - Чарівник (перевернутий) і Король Жезлів (перевернутий)
Атмосфера спокійного і м'якого сезону підходить не всім, що вже говорити про таку яскраву особистість, як Овен. Якщо минулого місяця Таро спонукало вас сповільнятися, то в цьому місяці ви можете зовсім загальмувати. Відсутність імпульсу в цілях і прагненнях може спочатку засмучувати, але Король Жезлів в перевернутому положенні застерігає від втрати холоднокровності.
Творчий потік, лідерські ролі і швидкий темп, до якого ви прагнете, прийдуть у свій час.
Телець - Самітник (перевернутий) і 5 Кубків
Незважаючи на земне походження, закохані і керовані Венерою Тельці будуть надмірно емоційні і чутливі. Безнадійна романтична енергія в цьому місяці дозволить вам зануритися у ваші почуття.
Причому найскладніша боротьба, з якою ви можете зіткнутися в цьому місяці, - боротьба між розумом і серцем. Можливо, ви відчуєте себе самотньо. 5 Кубків означають розставання або втрату, але водночас вони можуть мати абсолютно протилежне значення - ви можете знайти того, кого давно шукали.
Близнюки - Колісниця і 9 Кубків (перевернуті)
Карти передбачають Близнюкам успіх у липні. Колісниця передбачає визнання. Це означає, що швидше за все вас, нарешті, оцінять по достоїнству.
Разом із суспільним визнанням перед вами відкриються нові можливості. З усім тим 9 Кубків у перевернутому положенні попереджають - слід бути обережніше.
Рак - Вежа і 10 Пентаклей (перевернуті)
Вежа - карта зміни і трансформації, що може вказувати на несподівані зміни. А оскільки 10 Пентаклей знаходяться в перевернутому положенні, ресурси, на які ви розраховуєте, можуть не виявитися у вас або ж вам не допоможуть.
Вежа також є благословенням у багатьох відносинах, оскільки вона розчищає шлях для чогось більшого і кращого.
Лев - Сила і Лицар Жезлів (перевернутий)
Леви, які багато і важко працювали в червні, вкладаючи всі свої сили і роблячи все можливе для просування вперед, зможуть нарешті видихнути в середині літа.
З Лицарем Жезлів в перевернутому положенні, а також з благодаттю Сили на вашому боці ви можете почати відчувати, що прийшов час дати собі відпочити і трохи повеселитися - липень саме час для цього!
Діва - Закохані і Сторінка Кубків (перевернута)
Пари будуть ставити під сумнів спілкування з іншими людьми і постійно ревнувати. Приготуйтеся до того, що липень в цій сфері буде непростим.
Карти говорять, що потрібно вірити одкровенням людей в цьому місяці і не забувати дати собі трохи часу на відпочинок.
Терези - Смерть і 5 Жезлів (перевернуті)
В той момент, коли ви думаєте, що знайшли свою опору, Таро кидає Смерть на ваш шлях - остаточний знак змін, трансформації і потрясінь.
П'ятірка Жезлів каже, що зміни, які відбудуться в липні цього року, пов'язані з конфліктами, міжособистісними зв'язками і спілкуванням з оточуючими. Втім, не варто засмучуватися раніше часу: можливо, конфлікти будуть не з близькими людьми.
Скорпіон - Імператор і Королева Мечів (перевернута)
Час взяти на себе відповідальність. Ви можете раптово виявитися тією людиною, на яку інші покладаються і шукають поради та підтримки.
Ця відповідальність лежить на вас, тому що ви здатні взяти її на себе, але ви повинні в це повірити. Не втрачайте впевненості в собі, і в цьому місяці у вас все буде добре!
Стрілець - Ієрофант і 4 Жезла (перевернуті)
4 Жезла в перевернутому положенні піддають ризику ваші дружні та інші близькі відносини.
Фраза "вибирайте свої битви з розумом" звучить особливо актуально для вас у липні цього року, оскільки, безумовно, є більш важливі питання, які вимагатимуть вашого часу, енергії і зусиль пізніше.
Козеріг - Місяць і Туз Кубків
У цьому місяці ви будете відчувати атмосферу кохання та романтики. Ці події можуть викликати почуття замішання і непевності щодо того, куди все це в кінцевому підсумку приведе, але все буде добре.
Враховуючи, як сильно Козероги люблять будувати плани, слід нагадати, що не завжди варто знати, що буде далі.
Водолій - Диявол (перевернутий) і 4 Кубка
У цьому місяці вам буде нудно, а у вашому житті з'являться нові спокуси, на які вам не слід покладатися. Ваше завдання полягає в тому, щоб не піддаватися на провокації диявола, який спокушає вас спогадами про минуле, старими звичками, речами, з якими ви давно попрощалися.
Риби - Правосуддя і 6 Кубків
Цей місяць для вас і солодкий, і кислуватий. Карта Правосуддя нагадує вам про те, що ви повинні з розумом підходити до розв'язання будь-яких питань, це дуже важливо в цьому місяці. Намагайтеся бути об'єктивними і чесними самі з собою.
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Автор: Светлана Мащенко