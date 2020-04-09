Гороскоп на 9 квітня: Стрільців чекає успіх, а Козерогам краще придивитися до здоров'я

Гороскоп на сьогодні 9 квітня всім знакам Зодіаку (фото: колаж РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 9 квітня для всіх знаків Зодіаку назвали головних везунчиків і лузерів цього дня. Детальний астрологічний прогноз можна прочитати в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на сьогодні 9 квітня для всіх знаків Зодіаку, підкаже, що зірки обіцяють усім дванадцяти представникам зодіакального кола в різних аспектах їхнього життя.

Хто сьогодні доб'ється успіху? Кому краще поберегтися і налагодити стосунки зі своїми близькими? Детальний прогноз на сьогодні від астрологів - читайте в матеріалі.

Овен (21.03 - 20.04)

Відмінний день для виступу від імені групи, ведення переговорів або захисту тих, хто цього найбільше потребує. Тим не менш, будьте обережні: не дозволяйте розгорітися пристрастям, які протиставлять вас колективу або викличуть тертя, які вам пізніше буде важко згладити.

Телець (21.04 - 20.05)

Сьогодні під удар можуть потрапити ваша автономія та індивідуальне самовираження, і ви будете прагнути зберегти свою вільну волю практично будь-якою ціною. Замість того щоб пропонувати конфлікт, пропонуйте ідеї. Командна робота в кінцевому підсумку допоможе мрії збутися. Колеги потрібні вам як союзники.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Зараз вам потрібен струс і вихід за межі зони комфорту. Ваше проведення часу відображає ваші переконання і цінності. Сьогодні вони опиняться під переглядом. Якщо відчуваєте, що потрібні зміни, то зосередьтеся на тому, що найбільш відчутно впливає на ваше щастя, зберігаючи при цьому цілісність загального фундаменту.

Рак (22.06 - 22.07)

Ви відчуєте бажання дистанціюватися від певних людей в своєму колі спілкування, і тут таїться більше, ніж може здаватися. Зараз немає потреби приймати якісь далекосяжні рішення, але було б розумно поспостерігати за тим, як саме ви віддаєте перевагу ділитися часом і енергією. Подбавши про бур'яни у своєму житті, ви створите простір для розквіту.

Лев (23.07 - 23.08)

Ви готові поділитися своїми знахідками з світом, але аудиторія може бути не такою вразливою, як хотілося б. Оскільки сьогодні існує велика небезпека конфронтації, краще залишити свій коментар на потім. Ви можете сказати важливі речі, але варто притримати висловлювання до часів, коли вони будуть прийняті так, як задумано.

Діва (24.08 - 23.09)

Настрій на роботу сьогодні особливо сильний, так що з усіма справами ви будете справлятися дуже швидко. Щоб осідлати цю хвилю енергії, потрібно відпустити очікування і рухатися новим, творчим шляхом. Виділіть більше часу на навчання, дослідження і пригоди, а не на виконання рутинних завдань.

Терези (24.09 - 23.10)

Весь день буде немов прекрасний сон, коли бажання творити - це єдина схильність, яку ви приймаєте до уваги. Через це буде важко зосередитися на інших нагальних проблемах. Ви навіть можете повстати проти всього, що не доставляє вам задоволення, не надихає або піднімає настрій.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Все буде йти наперекосяк. То виникають якісь відволікаючі фактори, то відкриваються істини, що виробляють ефект вибуху бомби. Ці одкровення можуть перервати течію вашого дня, але постарайтеся знайти в них можливості для освіти, а не злитися на людей, які заважають вам.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Перебої у звичному плині дня викликають незручності, але також вони пропонують унікальний погляд на ваші пріоритети. Якщо ви не дозволите емоціям відвести вас занадто далеко в сторону, то зрозумієте, що є чимало альтернативних способів виконати завдання, які дозволять вам добитися успіху.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Сьогодні ви будете легко ображатися на коментарі колег і друзів і взагалі страждати від почуття незадоволеності. Варто зробити паузу і зосередитися на речах, які збагачують і заспокоюють вас. Крім того, потрібно не нервувати і придивитися до здоров'я.

Водолій (21.01 - 20.02)

День загрожує порушенням балансу між місцем, де ви живете, і тим, як ви заробляєте на життя, і це викличе більше роздратування, ніж зазвичай. Просто сьогодні у вас є величезний надлишок енергії, який може легко виявитися як надмірна реакція, якщо ви дозволите собі діяти під впливом емоцій.

Риби (21.02 - 20.03)

День загрожує потрясінням основ, і ви будете здивовані їх причиною. Вся справа у раптовій усвідомленості, яка відкриє ключове розуміння вашого світогляду. Розглядайте сьогоднішні зовнішні події як символ внутрішніх змін, які повинні відбутися.