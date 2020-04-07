Гороскоп на 7 квітня: Овен буде на висоті, а Діву чекають любовні пригоди

Гороскоп 2020 на сьогодні 7 квітня для всіх знаків Зодіаку від астрологів зможе підказати кожному з них, в якому напрямку сьогодні рухатися. А ось Овни, Стрільці, Козероги і Водолії покажуть фантастичні результати.

Кому сьогодні слід поберегти сили? Для кого цей день почне низку важливих змін? Кому пощастить у коханні і фінансах - про все це та багато іншого ви зможете прочитати в матеріалі.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен у вівторок досягне свого творчого потенціалу! Йому по плечу будуть найскладніші питання і справи, а позитивний настрій допоможе йому досягти висот. При цьому астрологи радять не забувати про відпочинок, інакше проблем зі здоров'ям не уникнути.

Телець (21.04 - 20.05)

Телець сьогодні на перше місце поставить слово "треба", забувши про скороминущі бажання. Причому всі обов'язки він буде прагнути виконати по максимуму. В ньому прокинеться трудоголік і перфекціоніст, який всі справи захоче довести до ідеалу.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюки сьогодні захочуть бути на першому місці, але цілий день їм доведеться з кимось конкурувати. Астрологи радять не звертати увагу на вискочок, і бути впевненими у власній неперевершеності.

Рак (22.06 - 22.07)

В Раку сьогодні прокинеться заздрість до друзів, сусідів, родичів - загалом до всіх в його оточенні, хто багатший і життя його більш насичене. Втім, настрій Раку зможе поліпшити якась приємна покупка для дому.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев може стати жертвою власної непосидючості. Йому захочеться зробити все і відразу, але ці спроби до добра не доведуть. Астрологи радять на хвилину зупинитися, передихнути, і вибрати одного зайця. Інакше до кінця дня Лев ризикує залишитися не при справах. Особливо це стосується сфери кохання.

Діва (24.08 - 23.09)

Діва буде перебувати під спокусою перерахувати чужі гроші. Астрологи радять Діві утриматися від таких думок, інакше весь день може піти наперекосяк. Краще вже перемикнути свою енергію на любовні ігри: тут є всі шанси добитися відмінних результатів.

Терези (24.09 - 23.10)

У Терезах сьогодні може прокинутися справжній Отелло. Вони будуть ревнувати до всього, що рухається і навіть до всього, що стоїть на місці. Астрологи радять видихнути і розслабитися, почуття пройде завтра - післязавтра, а дров ви наламаєте.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Погляди Скорпіона будуть радикально відрізнятися від поглядів всіх інших. Принаймні, ні в які громадські заходи Скорпіон по своїй волі влазити у вівторок буде не налаштований, воліючи витрачати енергію виключно на вирішення своїх власних завдань.

Стрілець (23.11 - 21.12)

У вівторок в голову Стрільця може прийти зовсім фантастична ідея. Хоча вона буде здаватися абсолютно неможливою, саме за її реалізацію Стрільцям захочеться взятися. Найцікавіше, що ці задуми мають відмінні шанси втілитися в життя.

Козеріг (22.12 - 20.01)

У вівторок Козеріг здатний показати у своїх справах дуже непогані результати. Питання, які в інші дні могли б викликати нудьгу, будуть вирішуватися з вогником. Астрологи радять використовувати цей день для тих справ, на які раніше не вистачало ні терпіння, ні ентузіазму.

Водолій (21.01 - 20.02)

У вівторок Водолій буде відчувати бажання позмагатися з ким-небудь за першість. Для Водолія все сьогодні буде носити характер гри, в якій йому не хочеться похвалитися, а зробити щось краще. Єдине, за що Водолію у вівторок ні в якому разі не можна братися - це за азартні ігри.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам сьогодні в поведінці коханої людини ввижатимуться ознаки невірності. Якщо не бажаєте, щоб ревнощі оселилися у вашій душі надовго, постарайтеся якось вгамувати свою підозрілість. Астрологи упевнені, що реальних приводів для ревнощів сьогодні немає.

Овни досягнуть висот, в Тільцях прокинеться трудоголік, а у Близнюків з'явиться конкурент, в Раку прокинеться заздрісник, Леви захочуть гнатися за двома зайцями, а Діви захочуть порахувати чужі гроші. Терези можуть наламати дров, а Скорпіони будуть "білими воронами", Стрільці будуть фантазувати, Козероги все "порішають", Водоліям слід уникати азарту, а Риби стануть ревнивцем.

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