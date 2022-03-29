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Гороскоп на 29 березня: які сюрпризи приготували кожному знаку Зодіаку

Фото: Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 березня (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 29 березня розповість, яким знакам Зодіаку сьогодні випаде можливість порадіти, а кому варто проявити обережність і уважність.

Астрологи розповіли, що чекає кожен знак Зодіаку у вівторок, 29 березня. Про це інформує NDR.

Овен

Сьогодні ви будете мчати по швидкісній смузі та черпати натхнення в роботі, в повсякденному житті та в партнерстві.

Телець

Ви сьогодні опинитеся в різних ситуаціях. Уникайте словесних баталій, інакше програєте.

Близнюки

Прийміть своє нинішнє небезпечне становище. Незабаром ви дізнаєтеся, як діяти.

Рак

Дискусія буде коштувати вам нервів. Але, врешті-решт, цей крок того вартий.

Лев

Завдяки Вашій готовності йти на компроміс, інші почнуть сьогодні з розумінням до вас ставитися.

Діва

Поки ви продовжуєте ставитися до всього з гумором, люди навколо будуть вас приймати доброзичливо.

Терези

Остерігайтеся спонтанних покупок! І обов'язково зверніть увагу на приховані витрати.

Скорпіон

Жвавий обмін думками, ідеї за ідеями - надихаючий день. Навряд чи підходить для практичної роботи.

Стрілець

Вирішіть вже зараз, як і для чого ви хочете використовувати свої сили в найближчому майбутньому.

Козоріг

Якщо для вас важливо, щоб все було зроблено ідеально, ви можете швидко втратити контроль.

Водолій

Ваші ідеї надихають вас. Сьогодні все працює з першого разу, і ваше оточення теж може в цьому переконатися.

Риб

Навіть сонце світить строго по циклу. Зізнайтеся, що ви часом знаєте не всю інформацію, а в чомусь - абсолютно нічого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні відзначатимуть Великдень.

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