Гороскоп на 28 лютого: на Дів чекають зміни, а Раки всіх здивують

Гороскоп на сьогодні 28 лютого для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 28 лютого для всіх знаків Зодіаку розповіли, кому пощастить, хто втратить гроші, а хто зустріне любов. Детальний гороскоп - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 28 лютого для всіх знаків Зодіаку склали астрологи. Сьогодні день буде багатий сюрпризами - як приємними, так і не дуже. Це дуже вдалий день для того, щоб почати займатися справами, на які ви раніше не вирішувалися. Удача в справах і везіння з грошима чекають на Близнюків, Левів і Терези.

Хто наробить помилок, кого чекають розчарування? Яким знакам варто чекати підступу від колег? А хто сьогодні цілий день буде на коні? Про все це ви зможете дізнатися в гороскопі на сьогодні, 28 лютого.

Овни (21.03 - 20.04)

Сьогодні Овнам варто приготуватися до будь-яких сюрпризів та несподіванок: як приємних, так і не дуже. Винуватцями більшості подій, швидше за все, стануть вони самі, вірніше - їх емоційна поведінка і спонтанні вчинки.

Тельці (21.04 - 20.05)

У Тельця буде непродуктивний день, який краще присвятити відновленню сил, розслабленню та відпочинку. Можливо, навіть трохи подрімати на робочому місці - якщо є така можливість і ніхто не побачить.

Близнюки (21.05 - 21.06)

28 лютого в справах від Близнюків може знадобитися приймати рішення буквально на ходу! Доля надасть їм шанси, скористатися якими вони зможуть, тільки якщо не упустять щасливий момент.

Раки (22.06 - 22.07)

У п'ятницю Ракам буде важко зосередитися, однак якщо їм це вдасться, вони зуміють здивувати всіх! День наділяє Раків працездатністю і великим потенціалом у досягненні кар'єрних висот.

Леви (23.07 - 23.08)

Левам доведеться багато в чому покладатися на удачу, однак, зробивши це, вони не помиляться - удача не підведе! Сьогодні Фортуна на боці Левів, завдяки їй вони навіть з ризикованих авантюр здатні вийти переможцями.

Діва (24.08 - 23.09)

28 лютого в справах у Дів - день змін на любовному фронті. Можливо, ці зміни виявляться кардинальними, а може бути, і не дуже значними. Але в будь-якому випадку вони принесуть Дівам відчуття новизни і різноманітності.

Терези (24.09 - 23.10)

Доля обіцяє надати Терезам в справах один з щасливих шансів, які бувають так рідко! Головне для них - вчасно цей шанс помітити і постаратися не пропустити.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

На роботі можуть доручити Скорпіонам займатися якоюсь новою для них справою. Якимось навичкам доведеться навчатися прямо на ходу, але можливо, це навіть сподобається.

Стрільці (23.11 - 21.12)

Для Стрільців п'ятниця стане днем кар'єрних досягнень. Вони на всі сто відсотків готові для того, щоб зробити в цьому напрямку новий крок. Так що не варто упускати свій щасливий шанс. Досить чекати - дійте!

Козероги (22.12 - 20.01)

Робочі справи у Козерогів будуть просуватися не надто швидко. Можливо навіть, вони на якийсь час відкладаються зовсім. Козерогам залишається чекати, поки ситуація зміниться, і щоб не нашкодити, не робити різких рухів.

Водолії (21.01 - 20.02)

На роботі Водоліїв чекає неспокійний день. Їм доведеться як слід попітніти, орієнтуючись буквально на ходу в швидко мінливій обстановці.

Риби (21.02 - 20.03)

У фінансовій сфері на Риб може очікувати різкий стрибок вгору або вниз. Щоб зміни виявилися приємними, їм не варто хапатися за першу ж привабливу пропозицію, спочатку перевіривши: чи не криється в ньому підступ?

Приємні і не дуже сюрпризи у справах будуть чекати Овнів і Риб, Тельці впадуть у відчай, а Водолії будуть багато працювати. Стрільці зроблять крок вгору кар'єрними сходами, а Терезам, Близнюкам випаде унікальний шанс. Раки будуть дивувати оточуючих своєю працездатністю, а Козероги - навпаки розчарують. Дів чекають амурні зміни, Скорпіони навчаться чогось нового, а Леви стануть пестунами Фортуни.

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