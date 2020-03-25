Гороскоп на 25 березня: Овни будуть скандалити, а Діви відкривати в собі таланти

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 25 березня розповіли, кого чекають звершення, хто зустріне кохання, а хто захоче цілий день валятися в ліжку. Гороскоп на середу для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 25 березня для всіх знаків Зодіаку в прогнозі астрологів підкаже, з якими труднощами і випробуваннями їм доведеться зіткнутися в середу. В цей день удача чекає Овнів, Близнюків, Скорпіонів і Водоліїв.

Хто сьогодні виявиться на вершині і зможе добитися бажаного? Кому потрібно поберегти сили? Для кого зірки в середу 25 березня приготували нові шанси і можливості - в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сьогодні буде надзвичайно активним, що може викликати скандали і сварки з оточуючими людьми. Йому будуть даватися нелегкі завдання, а повільність і байдужість інших можуть вступати в дисонанс з поривами Овна. Йому варто бути дуже обережним, щоб пережити середу мирно.

Телець (21.04 - 20.05)

Тельцю краще присвятити цілий день собі коханому і зайнятися приємними справами, наприклад реалізацією творчих поривів. Астрологи радять сьогодні забути про плани і розрахунки, взяти в руки мольберт і закликати свою Музу - шедеври чекають на вас.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюки захочуть поділитися ідеями і думками з усім світом, обдзвонивши близьких, колег, друзів. Втім, не факт, що така активність Близнюків знайде розуміння серед інших людей.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак проведе день, не роблячи зайвих рухів, але при цьому до вечора він зможе похвалитися відмінними результатами. Головним інструментом сьогодні стане мозок, який буде генерувати чудові ідеї. Астрологи радять скласти список "стартапів", в майбутньому - стане у нагоді.

Лев (23.07 - 23.08)

А ось Леву волею-неволею доведеться займатися тільки тим, що він любить. Адже будь-які інші починання, крім улюбленої справи, обернуться невдачею і розчаруванням. Рутина буде викликати нудьгу, тому йому доведеться бути винахідливими.

Діва (24.08 - 23.09)

Діва сьогодні проведе багато часу за спілкуванням з друзями. Якщо не наживо, то телефоном. Причому вона сьогодні відкриє в собі талант маніпулятора - їй вдасться переманити на свій бік навіть заклятих ворогів.

Терези (24.09 - 23.10)

Терези сьогодні будуть в якомусь ступорі, але їх неуважність не завдасть особливої шкоди. І навіть якщо хтось спробує вивести їх з цього стану, навряд чи це вийде. Терези просто заховають голову в пісок.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіон за бажання здатний домогтися багато чого. Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Але, щоб наситити яскравими подіями свій день, Скорпіону досить захопитися якоюсь справою або ідеєю. Або симпатичним обличчям протилежної статі, кінець кінцем.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Сьогодні Стрільцеві захочеться взяти ініціативу в свої руки, щоб керувати оточуючими. Астрологи вважають, що йому вдасться чітко розподілити всі завдання, при цьому інші будуть охоче йому підігравати і допомагати.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козеріг сьогодні схильний зайнятися неробством. І ситуація буде грати йому і цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за невідкладні справи. Втім, навіть якщо зажадає, Козеріг вирішить цього не помітити: його розслаблений настрій неможливо буде змінити.

Водолій (21.01 - 20.02)

У Водолія видасться дуже вдалий день. Будь-яку справу, за яку Водолій візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Тому сьогодні варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам сьогодні протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом-то, теж. Останнім часом вони і так витратили чимало сил, так що досить гребти проти течії: настав час розслабитися і відпочити.

Раніше ми писали, що у березні і квітні на Землю обрушаться дві хвилі сильних магнітних бур.