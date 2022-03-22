Гороскоп на 22 березня: зберігайте спокій і вірте в чудеса

Овен

Ваші плани трохи почнуть гальмувати. Але це було передбачувано і знаки з'являлися протягом останніх тижнів.

Телець

Сьогодні дозвольте іншим людям все вирішувати самостійно. Не лізьте в чужі справи та не дозволяйте лізти у свої.

Близнюки

Якщо інші люди показують свою половинчасту прихильність, то не варто дивуватися тому результату, який вони отримають.

Рак

Перед здійсненням угоди розгляньте ситуацію з усіх боків. Враховуйте можливі наслідки.

Лев

Зверніть увагу на свої ідеї сьогодні, навіть якщо вони не відразу втіляться в життя.

Діва

Сьогодні вас добре приймають інші. Якщо вам потрібно щось обговорити або уточнити, не соромтеся.

Терези

Ви встановили свій курс. А це означає, що всі необхідні рухи для досягнення бажаного, вже почалися.

Скорпіон

Щоб вибратися з будь-якої складної ситуації переможцем, вам доведеться проявити неймовірне самовладання.

Стрілець

Вам сьогодні доведеться зберігати холоднокровність. Це допоможе ретельно продумати всі способи захисту себе.

Козоріг

Ваші друзі готові запропонувати вам свою допомогу або прийняти вашу. Але не чекайте від інших зусиль таких же, як ви можете докласти самостійно.

Водолій

Ваш розум і ваші почуття зараз працюють один проти одного. Порада близького друга може виявитися дорожче будь-яких власних роздумів.

Риби

Вірте у власні сили. Практично будь-який ваш проєкт зараз можна реалізувати без особливих зусиль.