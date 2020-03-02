Гороскоп на 2 березня: Овни будуть блистати, а Раки можуть втратити гроші

Гороскоп на сьогодні 2 березня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 2 березня розповіли, хто у цей день зірве куш, а кому варто боятися втрат і розчарувань. Детальний гороскоп - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 2 березня для всіх знаків Зодіаку склали астрологи. Цей день відмінно підходить для нових починань, проєктів і стосунків, адже в понеділок багато знаків будуть наділені шаленою енергією. На вершині сьогодні виявляться Овни, Тельці й Скорпіони.

Кому потрібно бути уважнішими з грошима? Хто буде звертати гори і зробить прорив? А хто може наробити помилок у стосунках з коханими? Про все докладно ви зможете дізнатися в гороскопі на сьогодні, 2 березня.

Овни (21.03 - 20.04)

Овнам в понеділок вдасться робити всі справи одночасно, при цьому все буде виходити блискуче. Енергійність, гострий розум і швидкість - завдяки цим якостям Овни зможуть 2 березня побити всі рекорди. Навіть якщо вони візьмуться за три задачі відразу - зуміють отримати відмінний результат.

Тельці (21.04 - 20.05)

Тельці сьогодні будуть відчувати потенціал і прибуток там, де інші не бачать ніякої перспективи. Завдяки чуттю, вони зможуть навіть безнадійні і запущені проєкти обернути до своєї вигоди. Зірки радять Тельцям використовувати цей талант, щоб витончено "розрулювати" складні питання.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюки 2 березня будуть відчувати неймовірний приплив енергії та сил! Їх рішучості, наполегливості й енергійності можна тільки позаздрити. Але при цьому вони будуть різкими й безапеляційними, через що можуть наробити масу помилок. Астрологи радять у цей день сім разів відміряти, перш ніж рубати з плеча, особливо це стосується амурних справ.

Раки (22.06 - 22.07)

У понеділок Ракам потрібно бути уважніше у справах, а особливо - при роботі з цифрами, грошима та документами. День буде схиляти Раків до неуважності, через що вони можуть прогледіти щось дуже важливе. Астрологи радять їм бути уважніше, інакше вашою довірливістю і неуважністю в понеділок хтось скористається.

Леви (23.07 - 23.08)

Леви мають шанси дізнатися для себе що-небудь цікаве. Це може бути пов'язано з роботою, захопленнями або ж близькими людьми. Що ж, вчитися ніколи не пізно, тим більше, що гороскоп на понеділок саме до цього і схиляє Левів. Зірки радять їм тримати очі й вуха відкритими - це збагатить Левів новими знаннями.

Діви (24.08 - 23.09)

У понеділок Дівам не варто вкладати всю душу в те, чим вони займаються. І навіть якщо вони палкі ентузіасти своєї справи, їм краще працювати "автоматично". Девізом сьогоднішнього дня для Дів стане: "Не ускладнюй!". Астрологи вважають, що будь-які спроби Дів включитися в роботу, принесуть їм тільки розчарування. Загалом, цей день краще присвятити відпочинку і коханим людям.

Терези (24.09 - 23.10)

Коником Терезів сьогодні буде комунікабельність. Завдяки своєму підвішеному язику вони зможуть без зусиль знаходити спільну мову з усіма. Не втрачайте час і розкажіть всім про свої ідеї, вас чекає підтримка від партнерів і близьких людей. Сьогодні ви здивуєтеся тому, як швидко і легко, виявляється, можуть просуватися найсерйозніші справи.

Скорпіони (24.10 - 22.11)

У Скорпіонів 2 березня - чудовий день для просування і запуску будь-яких проектів! Його позиції сильні, а потенціал видно неозброєним оком. Якщо вони запустять новий проект, їх чекають чудові перспективи. Скорпіонам в понеділок вдасться закласти основу свого майбутнього благополуччя. Астрологи радять не витрачати цей день на дрібниці, а приділити увагу головному.

Стрільці (23.11 - 21.12)

Стрільцям сьогодні буде складніше звичайного формулювати свої думки. Зате їм чудово буде вдаватися все, що потрібно робити руками, а не головою. Так що зірки радять у понеділок Стрільцям засукати рукави. Найкраще в понеділок зайнятися фізичною працею або зробити те, що ви можете робити "на автоматі".

Козероги (22.12 - 20.01)

Козерогів чекає сьогодні аврал з самого ранку. В цей день не буде ані хвилини, щоб посидіти склавши руки. Головне правило понеділка: не хапатися за всі справи одночасно. Астрологи рекомендують Козерогам діяти швидко, але без метушні. Їх енергії цілком вистачить на те, щоб закрити своїми грудьми одразу всі амбразури.

Водолії (21.01 - 20.02)

Запорукою успіху Водоліїв у понеділок стане вміння взяти все, що належить по праву. Це день тих, хто нагадує про себе, виявляє наполегливість, стоїть над душею, тобто діє. Астрологи упевнені, що Водолії в цей день не втрачають свого, і їх проєкти вже точно не залишаться без уваги.

Риби (21.02 - 20.03)

Риб сьогодні очікує дуже продуктивний день, про який можна сказати, що "справа йде на лад". Вони будуть перебувати в стані гармонії і рівноваги, в якому без надриву вирішуються практично будь-які завдання. Оточуючим може здатися, що Риби взагалі не докладають жодних зусиль, однак насправді вони просто здатні добре організувати свій час.

Сьогодні все буде виходити у Овнів, Близнюків, Скорпіонів і Риб. Ракам потрібно бути обережніше з цифрами та грошима, Тельці відчують прибуток, Водоліям потрібно наполягати на своєму. Козерогам і Стрільцям доведеться попотіти, Терези доб'ються свого завдяки красномовству, Дівам потрібно бути простіше, а Леви навчаться чогось нового.

Раніше ми писали, які дні у березні, на думку астрологів, вважаються найбільш небезпечними.