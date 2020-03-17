Гороскоп на 17 березня: Діви підуть на конфлікт, а Рибам світить прибуток

Гороскоп 2020 на 17 березня для всіх дванадцяти знаків Зодіаку склали астрологи. Сьогодні Овнів, Риб і Водоліїв чекає успіх, Леви і Діви зіткнуться з труднощами. В цілому сьогоднішній день видасться напруженим, і багато хто зітхне з полегшенням, коли він закінчиться.

Кого сьогодні чекають невдачі і розчарування? Хто зробить новий крок у стосунках? Для кого цей день стане переломним? Детально про все це і не тільки - в гороскопі на 17 березня на Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Астрологи вважають, що сьогодні - день самостійності Овна. Успіх йому принесуть будь-які справи, де Овен ні від кого не залежить, сам приймає рішення і сам готовий нести відповідальність за результат.

Телець (21.04 - 20.05)

Тельцю сьогодні краще зайнятися побутом і рутиною - розкласти все по поличках, розпланувати майбутні витрати. Звичайні поточні справи, спілкування з близькими - саме те, що буде виходити у нього краще всього.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюкам у вівторок треба менше говорити і більше слухати. Адже з чужих розмов вони можуть почерпнути досить корисну для себе інформацію, яку можна буде використовувати собі на благо.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак захоче самоти і тиші. Якщо оточуючі не будуть йому заважати, астрологи упевнені, він поодинці здатний звернути гори! А от в іншому випадку, на жаль, Рак навряд чи зможе зосередитися на чому-небудь і день пройде даремно.

Лев (23.07 - 23.08)

Підвищена критичність і дратівливість Лева здатна привести до конфліктів вдома, на роботі і просто на вулиці. Йому буде важко стриматися, щоб не висловити всім всю правду про їх недоліки.

Діва (24.08 - 23.09)

Діва буде налаштована різко, і навколишні мають шанс почути від неї багато неприємного для себе. Щоб не створювати напругу в сім'ї і на роботі, Діві слід тримати себе в руках.

Терези (24.09 - 23.10)

Сьогодні плани Терезів на роботу чи відпочинок з коханою людиною можуть раз за разом давати збій. Найкраще, що вони можуть зробити, це проявити терпіння і розуміння: з часом ситуація зміниться.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіон, на думку астрологів, буде відрізнятися підвищеною дратівливістю і буркотливістю. Звичайно, в цьому винен не він, - навколишні підступно вступлять у змову для того, щоб випробувати його терпіння.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Сьогодні Стрілець буде насолоджуватися увагою оточуючих, друзів, коханих, начальства і колег. Через це будь-які його дії і слова будуть відрізнятися деякою зарозумілістю і демонстративністю.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козерогові варто присвятити сьогодні дрібним справах, які він відкладав на потім, на кшталт прибирання або вибору нової парасольки. А ось з розв'язанням важливих питань йому поки поспішати не варто.

Водолій (21.01 - 20.02)

Сьогодні Водолій буде з легкістю справлятися з новою інформацією. Його аналітичні здібності досягнуто величезних висот і навіть здатні розплющити йому очі на деякі речі.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам сьогодні слід привести в порядок свої фінанси: день їх до цього всіма силами схиляти. Будь-які думки у цьому напрямку з часом можуть обернутися для Риб непоганим доходом.

Овна і Риб чекає успіх, Тельцю і Козерогові слід зайнятися рутиною, Близнюкам потрібно поменше базікати, Ракам захочеться тиші, Леви і Діви будуть конфліктувати, у Терезів виникнуть проблеми, Скорпіони будуть бурчати на всіх, Стрільці опиняться в центрі уваги, а Водолії зроблять відкриття.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку пощастить у прогнозі астрологів на тиждень до 22 березня.