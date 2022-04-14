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Гороскоп на 14 квітня всім знакам Зодіаку: астрологи розповіли, кого чекають зміни

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Четвер 14 квітня 2022 07:00
Гороскоп на 14 квітня всім знакам Зодіаку: астрологи розповіли, кого чекають зміни Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 14 квітня розповість всім знакам Зодіаку, що чекає кожного з нас в цей день в любові, грошах, фінансах.

Про це пише NDR.

Овен, 21 березня - 20 квітня

Астрологи радять вам провести цей день без поспіху і зайвої серйозності. Досить скоро ви почнете ставитися до всього набагато простіше, ніж зараз.

Телець, 21 квітня - 20 травня

Вам потрібно бути уважнішими до потреб навколишніх. Часто вони можуть мовчати про свої реальні бажання, тому краще перепитайте.

Близнюки, 21 травня - 20 червня

Сьогодні вам слід йти до своєї мети з енергією і наполегливістю та у вас обов'язково все вийде.

Рак, 21 червня - 22 липня

Прийшов час розставити все по поличках. Те, що ще нещодавно здавалося очевидно зрозумілим, тепер має бути сформульовано і роз'яснено.

Лев, 23 липня - 23 серпня

Повсякденне життя вимагає багато енергії та віддачі. Обов'язково зробіть сьогодні щось, що зробить вас щасливим.

Діва, з 24 серпня - 23 вересня

Прийшов час відпочити. Якщо ви можете піти з роботи сьогодні, ви зможете зробити у два рази більше завтра.

Терези, з 24 вересня - 23 жовтня

Ви можете стати одним з сьогоднішніх щасливчиків, якщо докладете трохи зусиль, щоб домогтися успіху.

Скорпіон, 24 жовтня - 22 листопада

Не слід приймати критику близько до серця. Втім не слід ховатися відразу в своїй раковині.

Стрілець, 23 листопада - 21 грудня

Вам слід дотримуватися своїх цілей. Ви відчуєте полегшення, коли дістанетеся до них.

Козеріг, 22 грудня - 20 січня

Почніть Ранок з гарного настрою. Сьогодні у вас є енергія і завзятість для всіх ваших проєктів.

Водолій, 21 січня - 19 лютого

У питаннях фінансів вам варто порадитися зі своїм партнером або хорошими друзями і бути обережніше.

Риби, з 20 лютого по 20 березня

Подбайте про своє здоров'я. Якщо ваша сила згасає, не слід ставитися до цього легковажно.

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