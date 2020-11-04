У місті біля Чорного моря знайшли фігури давньої богині Персефони (фото)

Археологічні розкопки (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дослідники знайшли унікальні фігурки

У місті Анапа біля Чорного моря вчені виявили фігури давньої богині Персефони. Під час археологічних розкопок вдалося знайти 2 артефакти. Як повідомляють дослідники, знахідкам понад дві тисяч років. Про це повідомляє портал "Південні справи".

Під час проведення розкопок на території на глибині близько 2,5 метрів під розвалом гончарної печі фахівці виявили дві теракотові фігури богині родючості Персефони. Вони пролежали в землі понад дві тисячі років, однак майже не пошкодилися.

Поруч також археологи виявили рельєф із зображенням давньогрецької богині Кібели на троні, яка тримає на колінах левеня, а також із зображеннями вісника богів Гермеса і покровительки магії Гекати. Це кращий за якістю виконання вапняковий рельєф з подібним сюжетом з усіх відомих на території Боспорського царства.

Вчені знайшли фігури давньої богині Персефони (фото: u23.ru)

За інформацією вчених, на місці стародавніх знахідок в IV - II ст. до н. е. перебував гончарний квартал античного міста Горгіпії.

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