Місто без окраїн: у Дніпрі відкрили ще одну нову амбулаторію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Оновлення як ззовні, так й усередині: утеплили фасад, замінили усі мережі й комунікації. Також перепланували приміщення під кабінети для зручності як персоналу, так і пацієнтів. У кожному кабінеті кондиціонер. Ремонт виконано з урахуванням доступності: пандус, вказівники зі шрифтом Брайля, тактильна плитка, санвузол для людей з інвалідністю.

"Цей новий лікувальний заклад відповідає найвищому рівню надання первинної медичної допомоги. Це ще один доказ того, що міський голова Борис Філатов виконує свої передвиборні обіцянки, і Дніпро дійсно стає містом без окраїн завдяки оновленню інфраструктури, відкриттю нових об’єктів медичної галузі тощо. Нові амбулаторії ще з’являться й на інших житлових масивах і мікрорайонах, зокрема й у Таромському", - підкреслив під час виїзної пресконференції 21 січня заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення міськради Андрій Бабський.

Водночас генеральний директор центру первинної медико-санітарної допомоги № 10 Олександр Мартишкін розповів, що капітальний ремонт нової амбулаторії профінансував Світовий банк (близько 8 млн грн), а меблі й обладнання придбано коштом міського бюджету (330 тис. грн). Ще 100 тис. грн (фінансування від НСЗУ) витратили на дооздоблення лікувального закладу.

"У цій амбулаторії працюють чотири сімейних лікарі, які обслуговують понад 7 тис. населення. Раніше пацієнти обслуговувалися в іншій частині ж/м "Придніпровськ" (амбулаторія по вул. 20-річчя Перемоги), а відтак добиратися туди геть не усім було зручно, оскільки необхідно було долати понад 3 км. Загалом новою амбулаторію № 8 задоволені як містяни, так і персонал, оскільки приємніше перебувати у таких комфортних умовах", - зазначив Олександр Мартишкін.

Дніпрянка Таміла Єсіпова вперше у новій амбулаторії, прийшла на консультацію до сімейного лікаря: "Приємно вражена побаченим. Таке все гарне, світлі кабінети, коридори. Нова амбулаторія набагато зручніше розташована, оскільки від неї зовсім поруч мешкаю. А раніше доводилося під’їжджати три зупинки".

А Тетяна Яценко прийшла цього дня до свого сімейного лікаря оновити рецепт за програмою "Доступні ліки".

"Нова амбулаторія - гарна, з усіма зручностями. Дуже добре, що у місті відкривають нові лікувальні заклади і медицину роблять ближчою до людей", - додала жінка.