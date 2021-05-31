З Горлівки по мінному полю: спливла справжня причина втечі 16-річної дівчини з "ДНР"

Після втечі 16-річної мешканки окупованої Горлівки по мінному полю нібито щоб не жити більше в "ДНР", з'ясувалися справжні мотиви такого вчинку. Як виявилося, втікачка просто заблукала, а додому повертатися не захотіла через погані стосунки з родичами.
Про це пише LB.
"Вона взагалі-то заблукала. Але повертатися не хоче через складні відносини з бабусею. Підліток... І про бажання повернутися в Горлівку ми ще почуємо і другу версію", - розповіла Наталія, керівник служби у справах дітей.
З дівчинкою поспілкувалися співробітники СБУ і переконалися, що вона не шпигунка, а всього лише загубившийся підліток.
Психологи ж кажуть, що вона все ще захоче повернутися в рідну Горлівку. Там дівчина живе з бабусею, адже її батьки померли - мама від раку, а тато від іншої хвороби.
"Дитина просто загубилася. Я переживаю за її майбутнє, тому що вона захоче повернутися додому - і буде там ворогом... Дівчинка просто заблукала", - розповідає психолог Олена.
За словами психолога, втікачка спочатку просила, щоб її відвезли додому - в Горлівку, але її не відпустили.
У дівчини та її бабусі є "паспорти" так званої "ДНР".
Фото: Дівчина, яка втекла з Горлівки (МВС)
У четвер пізно ввечері дівчина з'явилася на позиції Збройних сил України. Вона прийшла з боку так званої "ДНР" біля смт Верхньоторецьке.
Напередодні вона відпочивала на природі з друзями, а потім сама через мінні поля покинула окуповану територію.
Наразі неповнолітню віддали під опіку ювенальної превенції Донецької області, соціальних служб та поліції.
Нагадаємо, що спочатку повідомлялося про інші мотиви втечі з Горлівки 16-річної дівчини.