ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

16-річна дівчина тікала з Горлівки по мінному полю, щоб вчитися в Україні

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 28 травня 2021 14:10
16-річна дівчина тікала з Горлівки по мінному полю, щоб вчитися в Україні Фото: у Донецькій області 16-річна деушка перейшла мінне поле (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Донецькій області на лінію розмежування до військових прийшла 16-річна дівчина з окупованої Горлівки. Вона попросила допомоги та розповіла, що хоче жити й вчитися в Україні.

Деталь повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

16-річна дівчина з'явилася на позиції Збройних сил України пізно ввечері в четвер, 27 травня. Вона прийшла з боку так званої "ДНР" біля смт Верхньоторецьке.

Військовим вона розповіла, що живе з бабусею, яка є її опікуном, в Горлівці. І їй вже видали паспорт так званої "Донецької народної республіки".

Напередодні вона вирушила на природу з друзями. Після відпочинку з друзями, дівчина рвонула через мінні поля й усвідомлено перейшла лінію розмежування в районі Верхньоторецького.

Вона заявила про своє бажання проживати на території, яка підконтрольна Україні. Також вона повідомила про те, що на Західній Україні у неї є родичі.

16-річна дівчина тікала з Горлівки по мінному полю, щоб вчитися в Україні

16-річна дівчина з Горлівки перейшла мінне поле, щоб вчитися в Україні

Наразі неповнолітню віддали під опіку ювенальної превенції Донецької області, соціальних служб та поліції. Її оглянули медики та повідомили, що ніяких пошкоджень немає. З дівчиною почали працювати психологи.

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Миколаєвом син-підліток майора влаштував стрілянину за кермом авто.

А також розповідали про те, що у Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя линия разграничения подросток
LITE
Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини