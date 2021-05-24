У горах Туреччини безслідно зникла українська туристка: рідні просять про допомогу

У Туреччині на травневі свята зникла 45-річна одеситка Яна Кривошея. Рідні занепокоїлися і почали пошуки після 10 травня, оскільки жінка не повернулася додому рейсом, на який купила квиток. До Туреччини відправився рідний брат Яни, який разом з поліцією, рятувальниками та волонтерами вже більш як два тижні намагається відшукати хоч якісь сліди сестри.
Як йдуть справи з пошуками Яни Кривошиї її брат інформує на сторінці в Facebook.
За словами рідних, Яна поїхала в гори Анталії відпочивати одна. Вона запланувала сходження на вершину Geyik Sivrisi. Розслідування показало, що її бачили в таборі біля цієї вершини. Вона спілкувалася з іншими альпіністами, і швидше за все свій намір здійснила. 2 травня вона відправила повідомлення мамі, привітала її з Великоднем і написала, що на вершину потрапила.
Після цього зв'язок з нею обірвався. Дані стільникового оператора показали, що телефон знаходився в тій місцевості включеним ще кілька днів, а після – сіла батарея.
Рідні занепокоїлися тільки тоді, коли Яна не повернулася додому в Одесу 10 травня. Вони зв'язалися з місцевою поліцією, владою і консулом. Потім до Туреччини вилетів брат Яни - Олексій.
У Туреччині зникла 45-річна Яна Кривошея з Одеси (Фото: www.facebook.com/Поиск Яни Кривошеї)
Поліція відстежила шлях Яни від аеропорту до кемпінгу і 12 травня на горі виявили намет Яни, в якій залишилися деякі її речі. Двох рюкзаків і більшості речей - не було. Було прийнято рішення обстежити місцевість і на допомогу поліції випустили дрон, приїхали інші альпіністи та рятувальники. Ніяких слідів Яни виявити не вдалося.
Дані мобільного оператора зафіксували останній сигнал її телефону на вишці міста, який знаходиться в 90 км від її намету. Цілком ймовірно, що вишка просто зловила сигнал її стільникового телефону. Однак рідні одну з версій стали розглядати про викрадення.
За словами брата Яни, рятувальники обстежили ту ділянку гори, де ймовірно всього телефон Яни був останній раз на зв'язку. Ділянка дуже небезпечна й альпіністам навіть довелося заночувати на горі. Але вони нічого не виявили. Поліція почала прочісувати всі сусідні села і населені пункти.
Для пошуків українки поліція викликала підкріплення з Анкари. Вони будуть прочісувати гору з іншого схилу.
Рідні звернулися до друзів з проханням розмістити оголошення про зникнення Яни у групах в Туреччині, в соціальних мережах, зв'язатися з організаціями, які можуть допомогти в пошуках.
На цей момент основними версіями залишаються такі:
З питань комунікації з родичами Яни: 067 460 87 53 Наталія.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Туреччині зникла мешканка Одеси.