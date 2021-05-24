У горах Туреччини безслідно зникла українська туристка: рідні просять про допомогу

Українка вирушила відпочивати до Туреччини одна

За словами рідних, Яна поїхала в гори Анталії відпочивати одна. Вона запланувала сходження на вершину Geyik Sivrisi. Розслідування показало, що її бачили в таборі біля цієї вершини. Вона спілкувалася з іншими альпіністами, і швидше за все свій намір здійснила. 2 травня вона відправила повідомлення мамі, привітала її з Великоднем і написала, що на вершину потрапила.

Після цього зв'язок з нею обірвався. Дані стільникового оператора показали, що телефон знаходився в тій місцевості включеним ще кілька днів, а після – сіла батарея.

Рідні занепокоїлися тільки тоді, коли Яна не повернулася додому в Одесу 10 травня. Вони зв'язалися з місцевою поліцією, владою і консулом. Потім до Туреччини вилетів брат Яни - Олексій.

У Туреччині зникла 45-річна Яна Кривошея з Одеси (Фото: www.facebook.com/Поиск Яни Кривошеї)

Що вдалося дізнатися про українку в Туреччині

Поліція відстежила шлях Яни від аеропорту до кемпінгу і 12 травня на горі виявили намет Яни, в якій залишилися деякі її речі. Двох рюкзаків і більшості речей - не було. Було прийнято рішення обстежити місцевість і на допомогу поліції випустили дрон, приїхали інші альпіністи та рятувальники. Ніяких слідів Яни виявити не вдалося.

Дані мобільного оператора зафіксували останній сигнал її телефону на вишці міста, який знаходиться в 90 км від її намету. Цілком ймовірно, що вишка просто зловила сигнал її стільникового телефону. Однак рідні одну з версій стали розглядати про викрадення.

Що відомо про пошуки Яни на 23 травня

За словами брата Яни, рятувальники обстежили ту ділянку гори, де ймовірно всього телефон Яни був останній раз на зв'язку. Ділянка дуже небезпечна й альпіністам навіть довелося заночувати на горі. Але вони нічого не виявили. Поліція почала прочісувати всі сусідні села і населені пункти.

Для пошуків українки поліція викликала підкріплення з Анкари. Вони будуть прочісувати гору з іншого схилу.

Рідні звернулися до друзів з проханням розмістити оголошення про зникнення Яни у групах в Туреччині, в соціальних мережах, зв'язатися з організаціями, які можуть допомогти в пошуках.

На цей момент основними версіями залишаються такі:

Яна зірвалася з гори та впала в невідомому місці або заблукала

Туристка поїхала в інше місце, на іншу вершину (малоймовірно)

Яну Кривошею викрали

З питань комунікації з родичами Яни: 067 460 87 53 Наталія.