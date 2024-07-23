Google вносит изменения касательно файлов cookie в Chrome: подробности

Как Google меняла политику файлов cookie

В 2020 году Google объявила о планах постепенного отказа от поддержки сторонних cookie, а также кросс-сайтовых идентификаторов отслеживания, фингерпринтинга и других подобных методов в Chrome к 2022 году.

Планировалось заменить их альтернативами, ориентированными на конфиденциальность, чтобы не нарушать рекламную модель интернета.

Затем этот план был отложен до 2023 года, а затем до 2024 года, а в апреле было объявлено о третьей отсрочке до какого-то момента в 2025 году.

В январе Google начала более широкую фазу тестирования, при этом "Защита от отслеживания" стала пользовательским брендом для этого изменения.

Сообщение "Просматривать с большей конфиденциальностью" объясняло, как "Вы один из первых, кто испытывает Защиту от отслеживания, которая ограничивает возможность сайтов использовать сторонние cookie для отслеживания вас во время просмотра".

Новое решение Google

Теперь Google утверждает, что переход на отказ от сторонних файлов cookie требует значительных усилий и затронет издателей, рекламодателей и другие компании, участвующие в онлайн-рекламе. Поэтому они больше не будут отказываться от сторонних файлов cookie.

Вместо этого компания планирует внедрить новый интерфейс в Google Chrome, который позволит пользователям ограничивать использование сторонних cookie.

"В свете этого мы предлагаем обновленный подход, который повышает выбор пользователя", - объявил в официальном блоге вице-президент Google Энтони Чавес. "Вместо отказа от сторонних cookies мы введем новый интерфейс в Chrome, который позволит людям принимать информированные решения, которые будут применяться ко всем их веб-сессиям, и они смогут изменять этот выбор в любое время".

Google обсуждает новый подход с регуляторами и будет сотрудничать с отраслью в процессе его внедрения. Пока неясно, что именно подразумевается под этим "интерфейсом", но, вероятно, это глобальная система согласия на cookies, встроенная в Chrome, которая позволит пользователям выбирать, принимать или отклонять сторонние файлы cookie.