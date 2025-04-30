RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Google тестирует необычный способ изучения языков: в чем суть

Google хочет изменить подход к изучению языков с помощью ИИ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google продолжает расширять использование искусственного интеллекта в повседневной жизни и представила новый эксперимент, направленный на более персонализированное и практичное изучение языков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

Что известно о Little Language Lessons 

Новый набор функций под названием Little Language Lessons использует генеративный ИИ, чтобы помогать осваивать лексику и выражения в коротких, приближенных к реальности ситуациях. 

По словам компании, Little Language Lessons не предназначены для замены традиционных методов обучения, таких как учебники или курсы. Основная цель - встроить небольшие и посильные эпизоды языковой практики в повседневную рутину. Эксперимент состоит из трех основных инструментов: 

  • Tiny Lesson предлагает словари, устойчивые выражения и грамматические советы на основе конкретных жизненных ситуаций 
  • Slang Hang генерирует короткие диалоги, демонстрирующие разговорные обороты и сленг 
  • Word Cam превращает камеру смартфона в инструмент для изучения слов, позволяя узнавать названия предметов, на которые указывает объектив. 

Заявленная цель - пробуждение интереса и создание регулярных, ненавязчивых моментов обучения, например, во время заказа кофе или описания увиденного в течение дня. 

Tiny Lesson оказался самым практичным инструментом, особенно полезным во время поездок за границу - он предоставляет быстрые и ситуативные примеры. Протестированная лексика на японском и хинди оказалась приближенной к реальной жизни. 

Slang Hang оказался немного ограниченным - чаще всего предлагает одно предложение с неформальным выражением, что может быть недостаточно для развития разговорных навыков. Тем не менее, это удобный и не обязывающий способ познакомиться со сленгом. 

Протестированная лексика на японском и хинди (фото: Android Authority)

Все инструменты рассчитаны на легкое и кратковременное использование - они не требуют большого вовлечения и подходят даже тем, кто просто интересуется языками. Пока рано говорить о том, вырастет ли проект в нечто более масштабное, но уже сейчас он предлагает альтернативу традиционным учебным приложениям. 

Для тех, кто готовится к поездке или хочет освежить повседневную лексику, Little Language Lessons может стать полезным помощником. 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleИскусственный интеллект