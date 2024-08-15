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Google Таблицы добавляют возможность легко создать список в один клик

Обновления Google Таблиц включают новые функции, которые позволят сделать ваши данные удобными и организованными (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Недавно Google представил новую функцию форматирования таблиц в Sheets, которая значительно упростила создание самостоятельных, сортируемых блоков ячеек внутри электронной таблицы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали обновления

Однако компания не остановилась на этом и, похоже, быстро обновляет программное обеспечение новыми функциями, которые ускоряют настройку, конфигурацию и просмотр данных в таблице. 

Последнее обновление, которое сейчас постепенно внедряется, дополняет ранее добавленное форматирование таблиц функцией "интеллектуальных подсказок", которые показывают кнопку "+", когда вы выбираете данные, которые можно превратить в таблицу.  

Нажатие кнопки затем форматирует данные с использованием таких элементов, как чередующиеся цвета и сортируемые, фильтруемые заголовки.  

Это изменение расширяет функцию форматирования таблиц Google, которая позволяла быстро добавлять таблицы в электронную, что очень порадовало многих пользователей. 

В начале этого месяца Google внес обновление, которое позволило быстро добавлять строки, наводя курсор мыши на левый край таблицы и нажимая кнопку "+", а также добавлять столбцы, наводя курсор на правый край. 

Одновременно компания представила автоматические категории столбцов: при преобразовании данных в таблицу Sheets определяет, какой формат должны иметь данные в каждом столбце.  

Например, столбцы валюты могут быть отформатированы так, чтобы числа всегда имели знак доллара, а столбцы дат всегда имели двухзначные года в конце. 

Приятно видеть, что Google вносит столько улучшений в Sheets. Раньше для преобразования данных в таблицу приходилось вручную форматировать данные, что было довольно медленным процессом.  

Но теперь, выбрав блок данных и преобразовав его, программа выполняет некоторые действия за вас, например, устанавливает чередующиеся цвета и преобразует заголовки столбцов, чтобы можно было сортировать и фильтровать данные под ними.  

Напомним, что Google может отключить некоторые ваши расширения в Chrome.

Читайте также, в чем разница между Excel и Google Таблицы, и какую программу выбрать для работы.

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