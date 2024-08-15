Google Таблицы добавляют возможность легко создать список в один клик

Детали обновления

Однако компания не остановилась на этом и, похоже, быстро обновляет программное обеспечение новыми функциями, которые ускоряют настройку, конфигурацию и просмотр данных в таблице.

Последнее обновление, которое сейчас постепенно внедряется, дополняет ранее добавленное форматирование таблиц функцией "интеллектуальных подсказок", которые показывают кнопку "+", когда вы выбираете данные, которые можно превратить в таблицу.

Нажатие кнопки затем форматирует данные с использованием таких элементов, как чередующиеся цвета и сортируемые, фильтруемые заголовки.

Это изменение расширяет функцию форматирования таблиц Google, которая позволяла быстро добавлять таблицы в электронную, что очень порадовало многих пользователей.

В начале этого месяца Google внес обновление, которое позволило быстро добавлять строки, наводя курсор мыши на левый край таблицы и нажимая кнопку "+", а также добавлять столбцы, наводя курсор на правый край.

Одновременно компания представила автоматические категории столбцов: при преобразовании данных в таблицу Sheets определяет, какой формат должны иметь данные в каждом столбце.

Например, столбцы валюты могут быть отформатированы так, чтобы числа всегда имели знак доллара, а столбцы дат всегда имели двухзначные года в конце.

Приятно видеть, что Google вносит столько улучшений в Sheets. Раньше для преобразования данных в таблицу приходилось вручную форматировать данные, что было довольно медленным процессом.

Но теперь, выбрав блок данных и преобразовав его, программа выполняет некоторые действия за вас, например, устанавливает чередующиеся цвета и преобразует заголовки столбцов, чтобы можно было сортировать и фильтровать данные под ними.