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Google привітав з першим днем травня оригінальним дудлом


Дудл присвячений Дню праці

В честь 1 травня відомий пошуковик Google вирішив привітати користувачів оригінальним дудлом. До речі, картинка кликабельна, а тому, натиснувши на неї, можна дізнатися цікаву інформацію про свято.

На картинці дудла зображені працівники різних сфер діяльності. Крім того, на зображенні чітко можна побачити також предмети праці: від молотка і лопати до книги і циркуля.

Дудл до дня праці: (фото: google.com.ua)

Кожна буква в написи Google пофарбована в окремий колір та символізує робітника, що зайнятий своєю справою. Тут можна виявити механіка, кухаря, фермера іта ремонтника доріг.

Нагадаємо, що свято є знаком пам'яті про робочі протести у Чикаго, які почалися 1 травня 1886. В той день сотні тисяч робочих з найбільших промислових центрів США вимагали введення 8-годинного робочого дня. Тому цей день також вважається Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

Ми писали, що Google допоміг розкрити страшне вбивство в Миколаєві. На звалищі були знайдені тільки ноги жінки та місцезнаходження інших останків поліцейським необхідно було встановити.

А також повідомляли, що Google заблокував акаунт Зеленського. Представники команди Володимира Зеленського повідомили, їм заблокували рекламний аккаунт без пояснення причин. Також вони додали, що показники переглядів відео не відповідають дійсній статистикою.

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