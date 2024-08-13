Google может отключить некоторые ваши расширения в Chrome: детали

Детали обновлений от Google

Все дело в правилах, которыми должны следовать расширения для работы в Chrome: Google теперь отказывается от старого спецификации Manifest V2 и переводит все на более новую спецификацию Manifest V3.

По словам Google, V3 приносит с собой улучшения в "безопасности, конфиденциальности, производительности и надежности всей экосистемы расширений" и в то же время дает Google больше контроля над тем, что могут и не могут делать дополнения.

Это обычный ход для технологических компаний, и не только для Google: обещание большей защиты для пользователей при одновременном добавлении ограничений на то, что они могут делать.

В частности, блокировщики рекламы могут сильно пострадать от перехода на Manifest V3, потому что он накладывает больше ограничений на то, как расширения могут взаимодействовать с содержимым веб-сайтов.

В Manifest V2 есть функция под названием WebRequest, на которой основаны блокировщики рекламы для обнаружения рекламы и предотвращения ее появления.

Она заменяется новой функцией под названием DeclarativeNetRequest, которая работает по аналогичному принципу, но более ограничительная с точки зрения того, как могут работать блокировщики рекламы.

Google говорит, что это означает меньшую вероятность причинения вреда вредоносным расширением, но это также подразумевает, что некоторые расширения не могут работать так же.

Например, количество "правил", которые расширения могут применять к сайтам, теперь ограничено 30 000, хотя блокировщикам рекламы обычно требуется в десять раз больше этого числа для покрытия всех типов рекламных запросов.

Более того, код, размещенный удаленно за пределами расширения (то есть запускаемый из облака), больше не может выполняться, что затрудняет для блокировщиков рекламы поддерживать списки блокировки и обновлять их на лету.

Без удаленного кода все должно быть включено в основной пакет расширения, который, конечно же, должен быть проверен Google перед появлением в Chrome Web Store. Есть опасения, что это означает блокировку определенной функциональности или ограничение списков фильтрации рекламы.

Изменения в этих списках в настоящее время вносятся несколько раз в день, но теперь для каждого изменения потребуется одобрение Google.

AdBlock обновлен до Manifest V3

Что будет дальше

Переход на Manifest V3 уже начался, что означает, что вы могли видеть предупреждения на странице расширений Chrome. На вкладке браузера нажмите три точки (справа вверху), затем выберите “Расширения” и “Управление расширениями”.

Те, которые все еще работают на Manifest V2, будут отображаться как те, которые "скоро могут перестать поддерживаться".

Google говорит, что эти расширения будут отключены в "ближайшие месяцы", если они не будут обновлены.

Вы можете либо связаться с разработчиками ваших расширений, чтобы узнать, планируется ли версия Manifest V3, либо использовать ссылки "Найти альтернативу" рядом с каждым из перечисленных дополнений, чтобы найти что-то другое в Chrome Web Store, которое выполняет аналогичную задачу.

Что касается блокировщиков рекламы, то картина довольно смешанная. У AdBlock теперь есть версия Manifest V3, которую можно использовать, хотя и с некоторыми ограничениями: пользователи ограничены меньшим количеством списков фильтров (вы сможете иметь только 50 активных одновременно), и эти списки будут обновляться реже.

Еще один популярный блокировщик рекламы, uBlock Origin, не будет продолжать существовать в своем нынешнем виде.

Хотя теперь в Chrome Web Store доступен заменитель uBlock Origin Lite, его разработчики говорят, что некоторые возможности фильтрации оригинального расширения нельзя перенести. Как это повлияет на пользователей, будет зависеть от посещаемых ими веб-сайтов и типа блокировки рекламы, который им нужен.

Это изменение готовилось годами, но все последствия еще не ясны. Рекомендуется провести полный аудит установленных расширений Chrome и посмотреть, как это может повлиять на вас: большинство активно разрабатываемых расширений должны иметь планы по переходу на Manifest V3 или хотя бы объяснение, почему они не могут этого сделать.

Конечно, сегодня существует множество альтернативных браузеров, поэтому вы можете подумать о переходе на что-то другое, если сможете взять с собой любимые плагины и дополнения.

Стоит отметить, что Firefox, например, будет продолжать поддерживать расширения Manifest V2 в обозримом будущем.