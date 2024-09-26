Google Maps вводит новые правила борьбы с фейковыми отзывами: подробности

Детали нововведения

Google Maps стал одним из самых простых способов быстро узнать о бизнесе, и отзывы играют в этом огромную роль. Пользователи и предприятия, как известно, пользуются этим преимуществом, либо создавая фальшивые отзывы для улучшения имиджа бизнеса, либо пытаясь очернить компанию с помощью ложных негативных отзывов.

Google начинает рассматривать это как проблему, хотя это происходит уже некоторое время. Система отчетности была внедрена некоторое время назад, хотя трудно сказать, оказывает ли она какое-либо влияние на бизнес или пользователя, стоящего за вредоносным отзывом.

По данным Search Engine Roundtable, Google начал внедрять предупреждающую карточку в Google Maps. Предупреждение будет уведомлять зрителя о том, что один или несколько фальшивых отзывов были удалены из списка. Эта функция была впервые замечена в Великобритании.

Предупреждение имеет некоторые ограничения для самого профиля бизнеса. Это включает блокировку профиля бизнеса от получения любых новых отзывов в течение определенного времени.

Google также отмечает, что существующие отзывы и рейтинги могут быть опубликованы, вероятно, до завершения расследования. Эти ограничения существовали некоторое время в политике профиля бизнеса Google.

Однако новейшим дополнением к политике является примечание о том, что затронутые предприятия будут отображать предупреждение, чтобы информировать потребителей о том, что фальшивые отзывы были удалены - предупреждение, видимое в Google Maps.