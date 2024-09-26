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Google Maps вводит новые правила борьбы с фейковыми отзывами: подробности

Предупреждение Google Maps показывает, какие бизнес-профили могут иметь поддельные отзывы (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google начинает серьезно относиться к фальшивым отзывам, которые получили некоторые компании. Новая функция будет отображать предупреждение в Google Maps, когда из списка предприятия были недавно удалены фальшивые отзывы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Детали нововведения 

Google Maps стал одним из самых простых способов быстро узнать о бизнесе, и отзывы играют в этом огромную роль. Пользователи и предприятия, как известно, пользуются этим преимуществом, либо создавая фальшивые отзывы для улучшения имиджа бизнеса, либо пытаясь очернить компанию с помощью ложных негативных отзывов. 

Google начинает рассматривать это как проблему, хотя это происходит уже некоторое время. Система отчетности была внедрена некоторое время назад, хотя трудно сказать, оказывает ли она какое-либо влияние на бизнес или пользователя, стоящего за вредоносным отзывом. 

По данным Search Engine Roundtable, Google начал внедрять предупреждающую карточку в Google Maps. Предупреждение будет уведомлять зрителя о том, что один или несколько фальшивых отзывов были удалены из списка. Эта функция была впервые замечена в Великобритании.

Предупреждение имеет некоторые ограничения для самого профиля бизнеса. Это включает блокировку профиля бизнеса от получения любых новых отзывов в течение определенного времени.  

Google также отмечает, что существующие отзывы и рейтинги могут быть опубликованы, вероятно, до завершения расследования. Эти ограничения существовали некоторое время в политике профиля бизнеса Google. 

Однако новейшим дополнением к политике является примечание о том, что затронутые предприятия будут отображать предупреждение, чтобы информировать потребителей о том, что фальшивые отзывы были удалены - предупреждение, видимое в Google Maps. 

Напомним, что Google Maps приготовил сюрприз для любителей спутниковых снимков.

А еще мы писали, что Google Maps добавил важную функцию для водителей.

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