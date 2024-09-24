Google Maps приготовил сюрприз для любителей спутниковых снимков

Детали обновления

Начиная с этой недели, Google представляет более четкие спутниковые снимки на Maps и Earth, используя свою модель ИИ Cloud Score+, которая может распознавать и удалять облака, тени от облаков, дымку и туман. Это делается без удаления льда, снега, теней от гор и других реальных погодных условий.

Это приведет к "более яркому, более живому глобусу" для "более четкого, более точного взгляда на Землю".

Google также запускает "одно из крупнейших обновлений Street View" с новыми изображениями почти в 80 странах.

Street View запускается в Боснии и Герцеговине, Намибии, Лихтенштейне и Парагвае впервые. Также будет расширено покрытие изображений в таких странах, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Дания, Франция, Исландия, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Руанда, Сербия, Испания, Южная Африка, Швейцария и Уругвай.

Обновление Street View (фото: 9to5Google)

Наконец, Google Earth получает новые исторические (спутниковые и аэрофото) изображения, охватывающие до 80 лет, на веб-сайтах и мобильных устройствах.

Ниже можно увидеть черно-белую фотографию Сан-Франциско в 1938 году, сделанная пилотами аэропорта Окленда. В этот период порты использовались в основном для судоходства и промышленности - по сравнению с изображением 2022 года, где вы видите пирсы, усеянные ресторанами и круизными лайнерами, пришвартованными в гавани.

Сравнение Сан-Франциско в 1938 году и сегодня (фото: 9to5Google)