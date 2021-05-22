Голубовська різко висловилася про зміну глави МОЗ: "дякую, дуже дякую!"

Провідний інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про звільнення Максима Степанова з посади голови МОЗ і призначення замість нього Віктора Ляшка, і заявила, що більшість медпрацівників не підтримує такі кадрові рішення.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Голубовської, відставка Степанова є необґрунтованою, і близько 80 відсотків медиків підтримували і підтримують вже колишнього чиновника.

"І абсолютно не зрозуміло призначення на посаду людини (заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, - Ред.), який працював у команді, і власне повинен був за все це відповідати... Дорожню карту (вакцинації від COVID-19, - Ред.) готував головний санітарний лікар, до неї дуже багато зауважень", - зазначила інфекціоніст.

Також Голубовська розповіла про законопроект, через який в Україні могло залишитися тільки чотири лабораторних центри, і вказала на те, що Ляшко має відношення до такого документа.

"Вам тестів не вистачає? Ви уявіть собі, що було б, якби цей законопроект вдалося реалізувати. Ми свого часу теж постаралися, щоб загальмувати в листопаді 2019 року його прийняття, і в січні 2020-го пандемія коронавірусу вже "виправила становище" сама... Ми взагалі стояли на краю прірви, коронавірус нас врятував. Він нас врятував від законопроекту, який повністю децентралізував би нам протиінфекційний захист, поховавши б назавжди нашу біобезпеку", - сказала вона.

Голубовська додала, що при Степанові був діалог з медичною громадськістю, і медпрацівники "просто консолідувалися і працювали".

"І як його негарно зняли, по відношенню до фахівців... ось плюнули, сказали "Дякую, дуже вам дякую!"- додала інфекціоніст.

Відео: Ольга Голубовська прокоментувала відставку Степанова і призначення Ляшка главою МОЗ

Раніше Ольга Голубовська розповіла про смертність в Україні, і наголосила, що в цьому списку наша країна на 41-му місці, згідно з даними світової статистики захворювань на коронавірус.

Як повідомлялося, звільнений Степанов поскаржився на масовану морально-психологічну атаку, з якою йому довелося зіткнутися на посаді голови МОЗ.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловилася про справу Віктора Медведчука.



Також Венедіктова розповіла, чому застава за Медведчука склала саме 300 мільйонів гривень.



Не обійшлося без "гарячих" дискусій. Так, у прямому ефірі спалахнула суперечка між народним депутатом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим стосовно того, чи варто вводити санкції РНБО проти соратників Медведчука з ОПЗЖ.



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