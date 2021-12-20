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Голубовська зробила заяву про боротьбу з інфекціями: є гостра проблема

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Понеділок 20 грудня 2021 10:56
Голубовська зробила заяву про боротьбу з інфекціями: є гостра проблема Фото: Ольга Голубовська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, в чому головна проблема України в боротьбі з інфекційними хворобами, підкресливши, що нам вкрай потрібен закон про біобезпеку.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у програмі "Хард з Влащенко", пише Україна 24.

За її словами, коли мова заходить про боротьбу з інфекційними хворобами, ми опиняємося поза правовим полем.

"У нас найголовніша і гостра проблема - не створена вертикаль біобезпеки. Тобто у нас на сьогоднішній день все, що стосується протидії інфекційним хворобам, поза правовим полем", - каже заслужений лікар України.

Медик пояснила, що в 2017 році Кабмін ліквідував санітарно-епідеміологічну службу.

"Незважаючи на те, що профспілки виграли суд, Кабмін її (санепідемслужбу. - Ред.) ліквідував. А в наших основних законах, які діють на сьогоднішній день - про захист населення від інфекційних хвороб і санітарно-епідемічного благополуччя населення, - скрізь фігурує санепідемслужба. І я не знаю, чому дуже великі складнощі прийняти цей закон з біобезпеки", - говорить інфекціоніст.

Голубовська каже, що як в Україні, так і в усьому світі гостра нестача кваліфікованих інфекціоністів. І щоб вирішити проблему, потрібна чітко вибудувана вертикаль біобезпеки.

"Вертикаль треба вибудувати і поставити на чолі авторитету людину. Якщо керуватиме некомпетентна людина, вона все одно не працюватиме", - додала вона.

Раніше Ольга Голубовська назвала саму головну небезпеку коронавірусу "Дельта" в Україні.

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Ольга Голубовская
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