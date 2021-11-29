Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу Омікрон

Новий штам коронавірусу Омікрон стурбував не на жарт практично всіх громадян світу. Що від нього чекати і чи так він заразний, пояснила медик Ольга Голубовська.
Інформацією вона поділилася на своїй Facebook-сторінці.
За словами Голубовської, зараз немає інформації, чи є новий штам заразніше, ніж, наприклад, Дельта.
"Поки неясно, чи є Омікрон більш заразним, в порівнянні з іншими варіантами, включаючи Дельта. Число інфікованих в Південній Африці зросло, але епідеміологічні розслідування з'ясовують, чи пов'язано це з Omicron або іншими факторами", - уточнила інфекціоніст.
Наскільки важким є перебіг хвороби після зараження новим штамом - теж поки не вивчено. Також неясно і на рахунок симптомів, чи відрізняються вони від Дельти.
"У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, і не тільки варіантом Омікроном. В даний час немає інформації, що дозволяє припустити, що симптоми, пов'язані з Омікроном, відрізняються від симптомів інших варіантів", - повідомила Голубовська.
"Ефективність вакцин від цього варіанту невідома (поки). Ефективність тестів: широко використовувані тести ПЛР виявляють і варіант Omicron, ефективність експрес-тестів вивчається", - поінформувала медик.
Як ми раніше писали, Голубовська пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID.