Голубовська розповіла, кому не можна вакцинуватися AstraZeneca

"Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, що призводить до утворення антитіл, що викликають їх активацію, агрегацію і руйнування", - написала Голубовська.

Людям молодше 30 років варто утриматися від щеплення.

"Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ГІТ), яка діагностується і лікується аналогічно розвивається станом після вакцинації – введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів", – написала медик.

Голубовська вважає, що абсолютно не потрібно вакцинувати тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. На думку медика, щеплення повинні отримати пацієнти без імунітету до коронавірусу, ті, хто їм не хворів або перехворів більше півроку тому.

"Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в даних умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі неімунні, які не хворіли та давно перехворіли люди (понад 6 місяців) без антитіл повинні бути вакциновані", - резюмувала лікар.