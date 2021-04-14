Голубовская рассказала, кому нельзя вакцинироваться AstraZeneca

"Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение. Тромбоцитарный фактор 4 расположен на поверхности тромбоцитов, и, связываясь с гепарином, приводит к образованию антител, вызывающих их активацию, агрегацию и разрушение", - написала Голубовская.

Людям младше 30 лет стоит воздержаться от прививки.

"Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации – введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов", – написала медик.

Голубовская считает, что абсолютно не нужно вакцинировать тех людей, которые уже переболели коронавирусом. По мнению медика, прививки должны получить пациенты без иммунитета к коронавирусу, те, кто им не болел или переболел более полугода назад.

"По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более 6 месяцев) без антител должны быть вакцинированы", - резюмировала врач.