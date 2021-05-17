Голубовська озвучила нову медичну проблему: буде ще одна епідемія!

В Україні через деякий час може спалахнути нова епідемія, тому потрібно підготувати більше фахівців.
Про це на брифінгу повідомила провідний Київський інфекціоніст Ольга Голубовська. Він був присвячений критичній ситуації в системі охорони здоров'я України.
"Чотири лабораторних центри (функціонували . – Ред.), решта були в стані ліквідації, деморалізований персонал! Що б ми робили, якби у нас була не в кожному обласному центрі лабораторія, а чотири на всю Україну?"- обурилася Голубовська.
За словами інфекціоніста, лікарі стикалися з тим, що зразки особливо небезпечних хвороб для досліджень їм радили возити за сотні кілометрів в машинах і питання на місцях не вирішувалися.
"Це наша національна безпека! Як можна так легковажно ставитися?! Люди добрі, це наше з вами життя! Зараз ця пандемія закінчиться - через пару років буде нова!"- прогнозує Голубовська.
Інфекціоніст звернула увагу на важливість підготовки вузькопрофільних кадрів. Дуже важливо, щоб в медичній системі працювали професіонали.
Як ми раніше писали, Голубовська пояснила, чому одна вакцинація чи не допоможе побороти COVID-19.
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