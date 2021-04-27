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Голубовська пояснила, чому одна вакцинація не допоможе побороти COVID-19

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 09:49
Голубовська пояснила, чому одна вакцинація не допоможе побороти COVID-19 Фото: Ольга Голубовська розповіла про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні не може вберегти людей від інфекції. Її однієї зовсім не достатньо.

Про це заявила провідний інфекціоніст Києва Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова".

Медик згадала і привела в приклад українцям Ізраїль, де провели правильний комплекс заходів з вакцинації, також в країні діяв жорсткий локдаун.

"Подолати інфекційне захворювання тільки однією вакцинацією неможливо, це тільки комплекс заходів, де вакцинація важлива частина, але не єдина. В Ізраїлі зробили дуже грамотно, вони провели цю компанію досить жорстко і правильно зробили. У тому числі відправили всіх в досить жорсткий локдаун", – сказала Голубовська.

Голубовська повідомила І хороші новини про те, що ситуація з коронавірусом стабілізується в Києві, проте в столиці все ж спостерігається велика кількість тяжкохворих пацієнтів.

"Як завжди буває в "хвості" спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих. Тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається. Біль, горе, невичерпні сімейні трагедії", - зазначила вона.

До слова, в Україні з початку кампанії вакцинації щеплено 528 030 осіб.

Нагадаємо, що Голубовська пояснила, які стадії хвороби COVID-19 і як на кожній з них лікують.

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