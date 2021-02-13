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Голубовська пояснила, чому українці відмовляються отримувати лікування від COVID-19

Автор: Володимир Костирін

В Україні пацієнти з коронавірусом іноді відмовляються отримувати лікування від хвороби, оскільки боятися приймати рекомендовані лікарями препарати, начитавшись "жахачок" в мережі.

Про це розповіла авторитетний український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені А. А. Богомольця поскаржилася на ситуацію, коли в Україні "диванні експерти" влаштовують істерику в інтернеті у питаннях протоколів лікування COVID-19.

"Пристрасті по лікуванню, пристрасті по наших протоколах... Ви спостерігали усі круглий рік, як напишемо протокол - тут же маса експертів... По кожному (з препаратів), що ми в протокол не введемо, маса ось цих от якихось експертів "диванних", - обурюється Голубовська.

За її словами, такі твердження псевдофахівців про небезпеку препаратів вводять людей в оману, і доходить до того, що деякі відмовляються приймати лікування, коли в протокол вводять ті чи інші препарати.

"І люди вже дійшли до того, що іноді відмовляються отримувати лікування, тому що вони в Facebook чиюсь чергову істерику прочитали", - зазначає заслужений лікар України.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Голубовська назвала препарат, який рятує українців від коронавірусу.

Також ми писали, що Голубовська пояснила, чому коронавірус в Україні пішов на спад - лікар-інфекціоніст зазначила, що насправді розслаблятися ще зарано.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.


А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.


Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.


До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".


У якості бонусу пропонуємо вам невелике відео, з якого ви дізнаєтеся, як змінити постачальника газу в Україні.

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