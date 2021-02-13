Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются получать лечение от COVID-19

Завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца посетовала на ситуацию, когда в Украине "диванные эксперты" устраивают истерику в интернете в вопросах протоколов лечения COVID-19.

"Страсти по лечению, страсти по нашим протоколам... Вы наблюдали все круглый год, как напишем протокол - тут же масса экспертов... По каждому (из препаратов), что мы в протокол ни введем, масса вот этих вот каких-то экспертов "диванных", - возмущается Голубовская.

По ее словам, такие утверждения псевдо-специалистов об опасностях препаратов вводят людей в заблуждение, и доходит до того, что некоторые отказываются принимать лечение, когда в протокол вводят те или иные препараты.

"И люди уже дошли до того, что иногда отказываются получать лечение, потому что они в Facebook чью очередную истерику прочитали", - отмечает заслуженный врач Украины.

Напомним, что недавно Ольга Голубовская назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса.

Также мы писали, что Голубовская объяснила, почему коронавирус в Украине пошел на спад - врач-инфекционист отметила, что на самом деле расслабляться еще рано.

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.



Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.



А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".



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