За голову Чичеріної пообіцяли величезну нагороду через зрізаний прапор в Енергодарі

За голову Юлії Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, пишається цим і навіть має паспорт "ДНР", в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після того, як вона зрізала український прапор в Енергодарі.

Про це написав журналіст Сергій Іванов в Twitter .

"Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $ 50000 за голову Чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити.

Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску", - написав Сергій.

Нагадаємо, що російська співачка 21 березня виступала в мерії Енергодара перед військовими РФ. Перед концертом вона залізла на дах, зняла з флагштока український прапор і зрізала мотузку.