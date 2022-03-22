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За голову Чичериной пообещали огромную награду из-за срезанного флага в Энергодаре

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 13:13
За голову Чичериной пообещали огромную награду из-за срезанного флага в Энергодаре Фото: Юлия Чичерина (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

За голову Юлии Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, гордится этим и даже имеет паспорт "ДНР", в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после того, как она срезала украинский флаг в Энергодаре.

Об этом написал журналист Сергей Иванов в Twitter.

"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $ 50000 за голову Чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить.

Нормальные деньги, лишь бы никто никогда не слышал ее дрянного визга", - написал Сергей.

Напомним, что российская певица 21 марта выступала в мэрии Энергодара перед военными РФ. Перед концертом она залезла на крышу, сняла с флагштока украинский флаг и срезала веревку.

Ранее мы писали, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.

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