За голову Чичериной пообещали огромную награду из-за срезанного флага в Энергодаре

За голову Юлии Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, гордится этим и даже имеет паспорт "ДНР", в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после того, как она срезала украинский флаг в Энергодаре.

Об этом написал журналист Сергей Иванов в Twitter .

"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $ 50000 за голову Чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить.

Нормальные деньги, лишь бы никто никогда не слышал ее дрянного визга", - написал Сергей.

Напомним, что российская певица 21 марта выступала в мэрии Энергодара перед военными РФ. Перед концертом она залезла на крышу, сняла с флагштока украинский флаг и срезала веревку.