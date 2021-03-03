Головний біль можна перемогти: медики дали прості рекомендації

Головний біль буває різним, і фахівці налічують понад сто видів такої недуги. У кожного такого болю є свої особливості та відмінні риси. Медики розповіли, як впоратися з найпоширенішими видами головного болю.

Мігрень

Такий головний біль буває у багатьох людей. Для нього характерний пульсуючий біль в одній зоні. Біль може охоплювати кілька зон, у тому числі шию та обличчя. Пацієнти описують його як розпечену кочергу, яку хтось вганяє в голову. Він може тривати від декількох годин до декількох днів. Біль може проявлятися заздалегідь і основні симптоми – поколювання в голові та тілі, нудота, блювання, слабкість м'язів, світлі плями перед очима.

Як допомогти. Прикласти до чола холодний компрес, відпочинок. Можна прийняти таблетку аспірину або ібупрофену.

Головний біль напруги

Такий біль проявляється відчуттями здавлювання усередині голови. Часто виникає в області скронь і чола. Може підвищуватися очний тиск, чутливість шкіри голови та верхньої частини тіла. Підвищується сприйнятливість до шуму і світла. Такий біль буває епізодичним або хронічним. Його часто плутають з мігренню, але при такому болю немає нудоти, блювоти та плям перед очима.

Як допомогти. Медики рекомендують боротися не з наслідками, а відшукати причину такого болю. Слід знизити рівень стресів, зберігати душевний спокій, рівновагу, дотримуватися режиму сну і приділяти час фізичній активності. Щоб зняти біль – можна прийняти душ, зробити зарядку.

Апное

Це первинний вид головного болю, який пов'язаний зі сном. Пульсуючий біль виникає тоді, коли людина спить. Вчені припускають, що такий біль з'являється через хропіння, коли сплячій людині не вистачає кисню.

Як допомогти. Щоб усунути такий вид болю, рекомендується випити ібупрофен або аспірин. Також можна випити чашку кави, якщо немає протипоказання та схильності до гіпертонії.

В яких випадках потрібно негайно викликати лікаря: