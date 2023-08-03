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Главные неудачники августа: астрологи назвали знаки Зодиака, которых будут преследовать неприятности

Этим знакам Зодиака грозят неприятности в августе (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на август обещает сложный и напряженный период для многих представителей зодиакального созвездия. Основные проблемы будут наблюдаться в сфере взаимоотношений и любви. Также могут быть проблемы с финансами, а у некоторых настроение может быть не радостным из-за множества мелких неурядиц в жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август станет особенно сложным периодом. Кому в конце лета везти не будет - читайте ниже.

Овен

Есть риск вляпаться в какую-то авантюру или стать жертвой мошенников. В личной жизни возможны серьезные ссоры и даже расставание с партнером.

Не спорьте с начальством, так как это потянет за собой неприятные последствия. Берегите здоровье, есть риск обострения хронических заболеваний.

Дева

В августе ваше внутреннее состояние будет нестабильным и это может отразиться на всех сферах жизни. Частые перепады настроения, внешнее давление, эмоциональные всплески - последствия таких качелей будут не очень приятные.

Возможны серьезные проблемы во взаимоотношениях с людьми, что только усугубит ваше состояние.

Скорпион

Эмоциональные качели будут настолько сильными, что вас порой будет подташнивать от череды неприятных новостей и событий. И с таким настроением будет сложно покорять вершины, воплощать мечты и двигаться к поставленным целям.

Проверяйте тщательно всю документацию и информацию, есть риск "погореть" на сделках, так как более опытные предприниматели воспользуются вашими слабостями.

Козерог

В августе вам придется мобилизовать все свои силы, чтобы дать отпор неприятным событиям. Не обижайтесь на судьбу, вам просто нужно получить важный и бесценный урок в жизни. Вам придется покинуть комфортную среду, чтобы получить что-то совершенно новое в своей жизни.

Ситуация с финансами будет напряженной почти до конца месяца. И если вы не возьмете в конце месяца на себя роль лидера, рискуете вернуться к исходной точке.

Кстати, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака ждут неожиданные сюрпризы в августе.

А еще рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака август станет настоящим испытанием.

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