RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный совет, благодаря которому жир исчезает, а мышцы растут

Фото: Как избавиться от жира и нарастить мышцы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Как похудеть и избавиться от жира в проблемных местах - думают многие украинцы, которые следят за своим организмом. Профессиональный бодибилдер, работавший с некоторыми лучшими спортсменами мира, поделился своими советами о том, как сбросить жир и нарастить мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст на YouTube тренера.

Что нужно делать, чтобы избавиться от жира и похудеть

Профессиональный бодибилдер доктор Майкл Израэтел поделился своими лучшими советами по избавлению от жира и наращиванию мышц. Эксперт по фитнесу объяснил, как схема питания может все изменить.

По словам Майкла, питание - важнее физических упражнений, когда речь идет о похудении. Он поддерживает 80% сосредоточения на том, что вы едите, и всего 20% на тренировках.

Он отметил, что хотя физические упражнения помогают сжигать калории, наше тело имеет тенденцию приспосабливаться к более высоким уровням активности. Эта настройка усложняет компенсацию неправильного питания только физическими упражнениями.

Внесите долгосрочные изменения в свои привычки, например, сократите потребление обработанных закусок, и вам будет лучше. Эта стратегия, как он утверждает, гораздо более эффективна для создания дефицита калорий, чем просто расчет на занятия в спортзале.

Доктор Израэтела рекомендует простой, но устойчивый образ жизни: сократить потребление нездоровой пищи и делать 40-минутные физические упражнения.

"Прекратите есть нездоровую пищу каждый день. Просто съешьте два куска нездоровой пищи в пятницу и два куска нездоровой пищи в субботу. Это действительно работает", - сказал он.

Эксперт предполагает, что важно установить достижимые цели потери веса и отдать приоритет поддержанию здорового веса. Он говорит, что стойкая потеря веса в значительной степени зависит от сбалансированной, полноценной диеты и регулярной физической активности, умеренной или интенсивной.

Не нужно спешить быстро терять вес. Если вы весили в начале 100 килограммов, а через три месяца 90 кг - это хороший результат. Продолжайте правильно питаться и тренироваться.

Как нарастить мышцы?

Для тех, кто пытается подкачаться, эксперт рекомендует работать с гантелями от 4 до 9 кг. Это все, что нужно иметь для успешных занятий фитнесом.

Для того чтобы сбрасывать вес, вам нужно правильно питаться и заниматься 2-3 раза в неделю.

 

Читайте также о 12 худших завтраках, которые любят украинцы.

Ранее мы писали, что диетолог рассказал всю правду о макаронах и похудении.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровое питаниеЗдоровье