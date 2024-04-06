Глава Национальной социальной сервисной службы рассказал Фонду Ахметова об особенностях усыновления в 2024 году

В 2023 году украинцев, желающих принять в свою семью ребенка, стало больше на 30% по сравнению с предыдущим годом. Изменится ли это в 2024 году?

Об этом рассказал глава Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик в интервью Фонду Рината Ахметова.

В частности, о свежих поправках к законодательству.

Все о сервисе "Действие" и как он упрощает путь к отцовству и усыновлению, ожогам, приемному отцовству - Василий рассказывает здесь: https://fb.watch/rfnFwiPIrj/

Создание электронной очереди усыновителей, автоматическая запись на курсы обучения и подбор ребенка: эти процессы постепенно переводятся в цифровую плоскость. Что и когда будет работать – здесь: https://fb.watch/rfnEFedZok/

Патронатное отцовство не как семейная форма воспитания, а как социальная услуга - о роли и преимуществах этой формы устройства детей смотрите здесь: https://fb.watch/rfnGiF7Ctz/