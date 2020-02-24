Голос країни: відомий ведучий вразив судей шоу неймовірним вокалом

Відомий ведучий і актор Денис Жупник вийшов на сцену вокального шоу Голос країни 10. У 6 випуску проекту він зміг розвернути крісло Тіни Кароль піснею "Жизнь поет" з репертуару Діми Монатіка, тож тепер Денис в її команді.

"В тебе дуже динамічний голос. Мені в команді не вистачає такого чоловічого тембру", - зізналася Кароль.

Сам Денис, який є ведучим престижних музичних премій М1 Music Awards, Золота Жар-птиця та інших, нагадав глядачам і суддям, що це вже не перша його поява на Голосі країни.

"Вісім років тому я був учасником другого сезону. Тоді мені вдалося дійти до прямих ефірів, а це дуже непоганий результат. За вісім років я встиг багато чого досягти як радіо-, телеведучий та шоумен. Музика також постійно була поруч, але обділена моєю увагою. Настав час відновити справедливість, і Голос країни 10 - найкраще місце для цього!" - заявив Денис.

Денис Жупник на шоу Голос країни

Додамо, що голос Дениса Жупника відомий багатьом українцям, адже саме його голосом українською мовою говорять улюблені кіногерої голлівудських стрічок: “Зоряні війни”, “Операція Оверлорд”, “Смертельний лабіринт”, “Водій для копа”, “Людина-невидимка” та інших. Також він був суддею у складі професійного журі Євробачення від України.