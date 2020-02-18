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Голос країни: 16-річна українка після інсульту вразила всіх неймовірним співом

STYLERТелешоу    18.02.2020 - 16:22
Голос країни: 16-річна українка після інсульту вразила всіх неймовірним співом
Голос країни 2020, Зоряна Атлас (фото: прес-служба)

Юна хрещениця Лідії Таран Зоряна Атлас стала учасницею Голосу країни 10 і вразила суддів шоу

Голос країни 2020 порадував глядачів і суддів новими талантами в п'ятому випуску десятого ювілейного сезону. Одним з відкриттів останнього сліпого прослуховування 17 лютого стала 16-річна Зоряна Атлас, яка всього півроку тому пережила інсульт.

Киянка є похресницею ведучої Лідії Таран. Дівчина з дитинства займалася музикою і мріяла вийти на велику сцену. Але хвороба ледь не поставила хрест на музичній кар'єрі Зоряни - лікарі казали, що через навантаження на судини співати вона більше не зможе.

Однак Зоряна, для якої музика стала сенсом життя, вирішила спробувати свої сили на Голосі. Лідія Таран підтримала похресницю і разом з родичами активно за неї вболівала за лаштунками.

Голос країни: 16-річна українка після інсульту вразила всіх неймовірним співомГолос країни: 16-річна українка після інсульту вразила всіх неймовірним співом

Голос країни 2020, Зоряна Атлас (фото: прес-служба)

"Це просто диво, що Зоря встала на ноги після інсульту і операції на мозку. Думаю, важливу роль тут відіграла велика мрія. Про те, що вона пройшла попередній кастинг і потрапила в основний кастинг Голосу країни я - хресна мама, дізналася останньою", - говорить телеведуча.

Дівчина виконала пісню Andra Day "Rise up" і повернула крісла всіх суддів. Зоряна була приголомшена таким результатом.

Співачці нелегко дався вибір тренера. Але вона довірилася своєму серцю і стала учасницею команди Діми Монатіка.

Зоряна Атлас на "Голосі країни" (відео: YouTube)

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