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"Голос" підтримав всеукраїнський марш за права тварин

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Київ, Неділя 05 вересня 2021 19:27
"Голос" підтримав всеукраїнський марш за права тварин Фото: "Голос" підтримав всеукраїнський марш за права тварин (facebook.com / GolosZmin)
Автор: Styler

Партія "Голос" підтримала всеукраїнський марш за права тварин. За словами лідера партії Кіри Рудик, разом з однодумцями вони вийшли, щоб висловити протест проти знущання з тварин.

Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.

"Все своє життя я займаюся захистом тварин, маю маленький притулок. Я хочу жити в гуманній країні, де люди, які захищають тварин, не вважалися б дивними. Щоб було спільне розуміння, що тваринам теж буває боляче. Ми маємо маленьку перемогу - ухвалення законопроекту №2351. Але попереду ще багато роботи. Необхідно на законодавчому рівні заборонити роботу цирків з тваринами, хутряних ферм, притравочних станцій, дельфінаріїв і контактних зоопарків", - наголосила Кіра Рудик.

Нагадаємо, у неділю, 5 вересня, у столиці розпочався всеукраїнський марш за права тварин під лозунгом "Захист слабких - справа сильних". Марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України

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