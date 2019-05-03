Голос країни: як виглядає квартира переможниці шоу (фото)

Переможниця шоу Голос країни 2019 Оксана Муха вперше побачила свій головний приз. Щоправда, замість 3-кімнатної квартири зірка проекту отримала двоповерховий пентхаус на останньому поверсі будинку у Києві. Співачка вже пройшлась по кімнатах своєї майбутньої домівки. Саме тут Оксана планує створити власну студію.

Оксана Муха побувала у своїй новій квартирі після перемоги на Голосі країни (фото: прес-служба 1+1)

Артистка, яка прославилася завдяки вокальному телепроекту на всю країну, зізнається, що вона дуже рада, що тепер має житло в Києві.

"Я вже встигла спланувати, що з другого поверху зроблю собі творчий куточок, де буде місце для запису вокалу, де стоятимуть музичні інструменти і буде зона для відпочинку й обговорення музичних ідей. Це буде повністю творчий майданчик, для мене це велике щастя. І якщо ще на днях я була не певна, коли зможу переїхати до Києва, то зараз я вже скоріше хочу, аби все відбулося якнайшвидше. Але, звісно потрібен час, тому все побудується так, як потрібно, бо переїзд неминучий. Це буде дуже вчасно для моєї родини", - каже Оксана.

Оксана Муха має власне житло у Києві після тріумфу на Голосі країни 2019 (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, що підопічна Dan Balan перемогла у суперфіналі Голосу країни 21 квітня. Крім різноманітних призів артистка отримала запрошення від свого зіркового тренера відправитися разом з ним у всеукраїнський тур, що охопить 11 міст.

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Цікаво, що зовсім недавно Оксана Муха в одному з інтерв'ю сказала, що кинути все і переїхати до столиці тільки тому, що тут з'явилася квартира, вона поки не готова. Одна з причин, по якій співачка не планує перебиратися до Києва, - її син.

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