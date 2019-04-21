Голос країни 2019: 14 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, 21 квітня, на телеканалі 1 +1 відбудеться 14 ефір вокального шоу Голос країни 9. Саме сьогодні глядачі дізнаються, хто ж буде переможцем, народним голосом дев'ятого сезону, адже сьогодні Суперфінал!

фото: прес-служба 1+1

У кожній команді залишилося рівно по одному учаснику, який продовжує боротьбу за перемогу в проекті. Нагадаємо, що в команді Дана Балана в суперфінал вийшла Оксана Муха, Потап довірився яскравій Карині Арсентьєвій, Тіна Кароль зробила ставку на чоловіка в особі Андрія Хайата, а Монатік піде до "кінця" з Вікторією Олійник.

Як буде проходити Суперфінал?

Вирішальний ефір буде складатися з трьох частин, трьох етапів. У кожному раунді буде вилітати один учасників, поки конкурсантів не залишиться двоє.

Чого очікувати від 14-го ефіру?

По-перше, Дан Балан, який весь сезон говорив, що перейнявся душею українського народу, нарешті, покаже це, що називається, на ділі. Зоряний наставник пообіцяв виконати композицію українською мовою.

По-друге, ми побачимо Потапа в образі ліричного героя, що не властивого брутальному реперу.

По-третє, звичайно ж, на глядачів чекає безліч сюрпризів. Це і спільна пісня учасників з тренерами, і виступи зірок шоу-бізнесу (в гості навіть завітає Ольга Полякова), і багато іншого.

Уже сьогодні вночі глядач дізнається, хто ж переможе в дев'ятому сезоні головного вокального шоу країни і, що важливо, отримає головний приз - квартиру в ЖК "Кристал" від НОВОБУДОВА.

Початок вирішального ефіру шоу о 21:30.