"Голос" - єдина фракція, що займається популяризацією вакцинації, - Комаровський
Відомі артисти і політики не поспішають популяризувати вакцинацію від СOVID-19, бо коли публічна особа починає агітувати за щось, то одразу втрачає доходи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення відомого українського педіатра, лікаря Євгена Комаровського.
Тобто, будь-яка людина, заробіток якої залежить від прихильності аудиторії, не поспішає з цим зв'язуватися. З політиками така сама історія, хоча вони могли б виступити лідерами думок і розвінчувати міфи про вакцинацію, чим врятували б багатьох людей. Проте єдина політсила, яка сьогодні активно виступає за вакцинацію, це "Голос".
"Єдина фракція, яка цим займається - це "Голос". Їм треба по європейським стандартам, це їхня політика, вони виступали. Всі інші - "ОПЗЖ" мовчить, "Батьківщина" мовчить, "Слуга народу", однозначно мовчить. І це дуже неприємно. Якщо ти політик і тебе справді поважають і люблять люди, вони мають тебе слухати. Якщо це не куплені голоси, якщо це не маніпуляції. Скажіть своїм виборцям: "вакцинуйтеся", - сказав Євген Комаровський.
Нагадаємо, партія "Голос" ще навесні виступила з ініціативою виділити 800 млн грн на закупівлю кисневих станцій для українських лікарень, які рятують хворих на коронавірус. Народна депутатка Інна Совсун подала відповідний законопроект, проте за його ухвалення довелося поборотися. Тільки у листопаді, за активного наполягання опозиції, закон таки проголосували.
Також "Голос" висував постанови про підтримку бізнесу під час локдауну і скасування обмежень для вакцинованих людей. Депутати партії виступають з активним закликом щепитися, бо це рятує життя. Голова партії Кіра Рудик розповіла, що щепилася сама і щепила всіх своїх родичів, адже це - єдиний шлях, щоб побороти пандемію.