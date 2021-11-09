ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Голос" - єдина фракція, що займається популяризацією вакцинації, - Комаровський

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 12:27
"Голос" - єдина фракція, що займається популяризацією вакцинації, - Комаровський Фото: лікар Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відомі артисти і політики не поспішають популяризувати вакцинацію від СOVID-19, бо коли публічна особа починає агітувати за щось, то одразу втрачає доходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення відомого українського педіатра, лікаря Євгена Комаровського.

Тобто, будь-яка людина, заробіток якої залежить від прихильності аудиторії, не поспішає з цим зв'язуватися. З політиками така сама історія, хоча вони могли б виступити лідерами думок і розвінчувати міфи про вакцинацію, чим врятували б багатьох людей. Проте єдина політсила, яка сьогодні активно виступає за вакцинацію, це "Голос".

"Єдина фракція, яка цим займається - це "Голос". Їм треба по європейським стандартам, це їхня політика, вони виступали. Всі інші - "ОПЗЖ" мовчить, "Батьківщина" мовчить, "Слуга народу", однозначно мовчить. І це дуже неприємно. Якщо ти політик і тебе справді поважають і люблять люди, вони мають тебе слухати. Якщо це не куплені голоси, якщо це не маніпуляції. Скажіть своїм виборцям: "вакцинуйтеся", - сказав Євген Комаровський.

Нагадаємо, партія "Голос" ще навесні виступила з ініціативою виділити 800 млн грн на закупівлю кисневих станцій для українських лікарень, які рятують хворих на коронавірус. Народна депутатка Інна Совсун подала відповідний законопроект, проте за його ухвалення довелося поборотися. Тільки у листопаді, за активного наполягання опозиції, закон таки проголосували.

Також "Голос" висував постанови про підтримку бізнесу під час локдауну і скасування обмежень для вакцинованих людей. Депутати партії виступають з активним закликом щепитися, бо це рятує життя. Голова партії Кіра Рудик розповіла, що щепилася сама і щепила всіх своїх родичів, адже це - єдиний шлях, щоб побороти пандемію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Партія Голос Євген Комаровський
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату