"Голос" - єдина фракція, що займається популяризацією вакцинації, - Комаровський

Тобто, будь-яка людина, заробіток якої залежить від прихильності аудиторії, не поспішає з цим зв'язуватися. З політиками така сама історія, хоча вони могли б виступити лідерами думок і розвінчувати міфи про вакцинацію, чим врятували б багатьох людей. Проте єдина політсила, яка сьогодні активно виступає за вакцинацію, це "Голос".

"Єдина фракція, яка цим займається - це "Голос". Їм треба по європейським стандартам, це їхня політика, вони виступали. Всі інші - "ОПЗЖ" мовчить, "Батьківщина" мовчить, "Слуга народу", однозначно мовчить. І це дуже неприємно. Якщо ти політик і тебе справді поважають і люблять люди, вони мають тебе слухати. Якщо це не куплені голоси, якщо це не маніпуляції. Скажіть своїм виборцям: "вакцинуйтеся", - сказав Євген Комаровський.